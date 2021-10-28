В США выдали первый паспорт с гендером "X"

О первом выданном американском паспорте с отметкой о третьем гендере "X" сообщил Госдепартамент США. Его впоследствии, начина с 2022 года, смогут получить все заявители. Об этом заявил официальный представитель дипведомства США Нед Прайс.

"Госдепартамент выдал первый паспорт США с отметкой гендера "X". Мы с нетерпением ждем возможности предложить его всем, кто подает заявление на получение паспорта, как только мы заполним необходимую систему и обновим форму в начале 2022 года", — сообщается в письменном заявлении Прайса.

Ведомство, по его словам сотрудничает с другими правительственными учреждениями страны, чтобы гарантировать максимально комфортные условия для путешествий для всех владельцев паспортов, вне зависимости от принадлежности к полу.

Планы администрации США по официальному введению третьего гендера "X" в американских паспортах и праве самостоятельно выбирать любой из трех полов в документе анонсировал госсекретарь США Энтони Блинкен. Этот шаг, как отметил Блинкен, должен гарантировать равные права для ЛГБТ-сообщества.

Ранее, чтобы указывать в паспорте пол, отличный от того, который был занесен в свидетельство о рождении, гражданам требовался сертификат от врача.