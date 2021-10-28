Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+16° в 
USD 70.52EUR 81.84BRENT 83.02
Войти в почту

В США выдали первый паспорт с гендером "X"

Диана Товсепова
1 час назад

О первом выданном американском паспорте с отметкой о третьем гендере "X" сообщил Госдепартамент США. Его впоследствии, начина с 2022 года, смогут получить все заявители. Об этом заявил официальный представитель дипведомства США Нед Прайс.

В США выдали первый паспорт с гендером "X"
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Госдепартамент выдал первый паспорт США с отметкой гендера "X". Мы с нетерпением ждем возможности предложить его всем, кто подает заявление на получение паспорта, как только мы заполним необходимую систему и обновим форму в начале 2022 года", — сообщается в письменном заявлении Прайса.

Ведомство, по его словам сотрудничает с другими правительственными учреждениями страны, чтобы гарантировать максимально комфортные условия для путешествий для всех владельцев паспортов, вне зависимости от принадлежности к полу.

Планы администрации США по официальному введению третьего гендера "X" в американских паспортах и праве самостоятельно выбирать любой из трех полов в документе анонсировал госсекретарь США Энтони Блинкен. Этот шаг, как отметил Блинкен, должен гарантировать равные права для ЛГБТ-сообщества.

Ранее, чтобы указывать в паспорте пол, отличный от того, который был занесен в свидетельство о рождении, гражданам требовался сертификат от врача.

Сейчас третий гендер уже можно указывать в паспортах Канады, Мальты, Индии, Австралии, Непала и Новой Зеландии.

Ранее сообщалось, как пассажира в США задержали из-за странного поведения.

Люди,Нед Прайс,Энтони Блинкен,Администрация США,Госдеп США,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители