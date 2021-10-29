Зачем мать убийцы Распутина сшила ему розовое платье

Во всех европейских салонах твердили о необузданном и легкомысленном нраве Феликса. Современники сохранили воспоминания, как после провала на экзаменах в военную школу, он, не долго думая, сошелся с цыганами, участвовал в выступлениях табора, исполняя партию сопрано. После длительных попыток поступления в Оксфорд, добившись, наконец, цели, он предпочел удобные кресла лондонских театров жестким скамейкам университетских аудиторий.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Престиж собственной семьи, казалось, совершенно не беспокоил Феликса. Какое-то время он даже выступал в кабаре - неслыханная низость для аристократа. Причем, исполнял женскую роль, вместо одной из «синеглазых актрис» театра «Аквариум». Обман был раскрыт, когда один из гостей заметил на певице фамильные юсуповские бриллианты.

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Зинаида Николаевна, мать Феликса, хотела дочку. Она даже сшила розовое платье для будущего ребенка. До четырех лет Феликс проходил в «девочковом» платье, обожал мерить украшения матери. «Матушкин каприз впоследствии наложил отпечаток на мой характер», - вспоминал в своих мемуарах Феликс. Любил наряжаться в женское Феликс Юсупов и в зрелом возрасте. При своем высоком происхождении он оставался одним из первейших «фриков» своего времени: любил прийти в ресторан в дамском макияже, женском платье и исполнял в таком виде романсы. О странностях «золотого мальчика» говорили на каждом углу. Брак с Ириной Романовой во многом «обелил» биографию Феликса, хотя и после свадьбы он не оставил своих старых привычек.

Об участии Феликса Юсупова в убийстве Распутина написаны сотни книг, сняты десятки фильмов. Официальной признается версия, что убийство было совершено в интересах монархии.

Распутин был приглашен в дом Юсупова то ли под предлогом излечения Феликса от гомосексуализма, то ли ради знакомства Распутина с Ириной (которая в это время была в Крыму). Так или иначе, но в истории Феликс Юсупов остался прежде всего как убийца Григория Распутина. Человек не военный, утонченный эстет, он принял участие в кровавом деле, что во многом определило его дальнейшую жизнь. Где бы Феликс ни оказывался после декабря 1916 года, в первую очередь он был «тем самым» убийцей Распутина

Один из участников убийства Распутина, Освальд Рейнер, близкий друг Юсупова ещё со времен Оксфорда, был агентом английской разведки. Смерть «старца» была выгодна Британской империи. Распутин выступал за мир с Германией, выход России из войны грозил Великобритании поражением. Устранить влияние «старца» на царскую семью было, таким образом, первоочередной задачей британской разведки. С ней Рейнер и Юсупов справились. Не удивительно в этом отношении и то, что из ссылки Юсупова освободил Керенский, который был открытым лоббистом интересов англичан.

Модный дом IrFe, открытый в эмиграции Феликсом и Ириной, был явлением в своем роде уникальным. В качестве моделей и швей в нем работали графини и княгини. Одной из моделей, например, была Натали Палей, дочь Великого князя Павла Александровича, роковая красавица, ставшая впоследствии лицом Vogue.

Взлет IrFe был стремительным, Феликс и Ирина ориентировались на «русский стиль», использовали роспись по шелку, выпускали несколько линий одежды, в том числе в революционном для того времени «спортивном» стиле. Однако, как быстро супруги взлетели, так же стремительно и разорились. Сказалась и Великая депрессия, и привычка супругов Юсуповых к неоправданным тратам, и смена вкусов общества в сторону упрощения. В 1930-м году IrFe обанкротился.

Что увез Феликс Юсупов с собой за границу, кроме незначительной части фамильных драгоценностей? Феликс увёз с собой славу убийцы Распутина. Он нисколько не смущался подобной известности. Даже больше: эта слава позволяла ему скопить средства на существование. Он выступал с воспоминаниями, давал интервью, писал автобиографию. Всё, что у него оставалось от России - память. Не удивительно, что он был очень недоволен, когда эту память пытались оболгать.