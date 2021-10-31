Святослав Рихтер: почему пианист считал свою мать предательницей

Святослав Рихтер по праву считается одним из величайших пианистов ушедшего века. Однако, несмотря на безусловный успех Рихтера как музыканта, его личная жизнь была пронизана трагизмом. Самую сильную боль Святославу Теофиловичу причинила его собственная мать.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Святослав Рихтер являлся уроженцем украинского города Житомира. Он появился на свет в 1915 году. Его отец Теофил Рихтер в совершенстве владел органом и фортепиано, писал музыку. По происхождению Рихтер-старший был немцем. Случилось так, что и жену он выбрал себе под стать. Анна Павловна Москалева являлась дочерью дворянина. Причем, в семье Москалевых тоже присутствовала немецкая кровь. Теща Теофила Елизавета носила фамилию фон Рейнике.

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С самых ранних лет Святослав тоже полюбил музыку и обучался игре на фортепиано. Он мечтал стать дирижером. Для того, чтобы осуществить эту мечту, в 1937 году он приехал в Москву и поступил в консерваторию. Вот только проучился музыкант там недолго. Дело в том, что он ни в какую не желал посещать лекции по политическим предметам. Рихтер объяснял это тем, что данные дисциплины никоим образом не связаны с музыкой. Его отчислили.

Один из преподавателей не хотел терять талантливого студента и уговорил Рихтера вернуться в консерваторию. Святослав не стал перечить своему учителю.

Родители пианиста в это время уже жили в Одессе. Именно там в августе 1941 года Теофила Рихтера взяли под стражу. Его обвинили в измене родине и через несколько недель расстреляли. Главным аргументом чекистов оказался тот факт, что Рихтер имел немецкие корни.

Что касается матери Святослава Анны Павловны, то та вскоре после смерти супруга уехала из страны. Когда немецкие оккупанты начали отступать, женщина отправилась вместе с ними в Германию. Перед отъездом она снова вышла замуж на некоего Сергея Кондратьева – друга семьи. Анна Павловна некоторое время ухаживала за ним, так как Кондратьев был болен. Как выяснилось позже, он просто искусно притворялся, видимо, для того, чтобы заполучить вдову Рихтера, а главное – ее фамилию.

Святослав остался один. Много лет рассудок убеждал его в том, что мать бросила своего единственного сына, имея на то веские основания. Наверняка она была уверена в том, что ее тоже ожидает участь супруга. Однако сердце нашептывало Рихтеру о том, что Анна Павловна предала его и давно умерла на чужбине.

Но мать и сын все же увиделись спустя 2 десятка лет в 1960-х. Святослава Теофиловича поразил тот факт, что мама жива. Он два десятка лет убеждал себя в обратном, ведь Анна Павловна не давала о себе знать. Обида, годы и расстояние, разделявшие Рихтера с матерью, сделали свое дело, и встреча, которая по всем параметрам должна была получиться радостной, оказалась холодной.