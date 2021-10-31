Знаменитые пары, которые умерли в один день

К сожалению, некоторые истории любви заканчиваются трагическим образом. "Рамблер" расскажет о знаменитых влюбленных парах, которые умерли в один день.

Кэролин Бессетт-Кеннеди и Джон Фицджеральд Кеннеди-младший

Эта пара по праву считалась одной из самых красивых прошлого века. Джон и Кэролин тайно сочетались браком 21 сентября 1996 года на острове Камберленд в скромной деревянной часовне.

Через три года Джон, Кэролин и ее старшая сестра Лорен отправились на частном самолете на свадьбу младшей дочери Роберта Кеннеди. Пилотом был сам Джон, он был достаточно опытным в этом деле. Однако из-за низкой видимости самолет потерял управление и упал в океан. 16 июля 1999 года миллионы людей со всего мира оплакивали молодую чету Кеннеди.

Принцесса Диана и Доди Аль-Файед

John Mathew Smith/Flickr

После развода с принцем Чарльзом принцесса Диана не теряла надежды найти любовь. Так, в 1997 году она познакомилась с сыном миллиардера, успешным продюсером Доди Аль-Файедом. Их роман развивался стремительно, но при этом пара всячески старалась скрывать свои отношения от посторонних глаз. Однако от папарацци тяжело было что-либо утаить.

В ту самую роковую ночь влюбленные пытались отделаться от погони и вспышек фотокамер на автомобиле. Из-за большой скорости водитель транспортного средства потерял управление. И 31 августа 1997 года принцесса Диана и Доди Аль-Файед погибли на месте.

Бонни и Клайд

Library of Congress

Бонни Паркер и Клайд Бэрроу, познакомились в разгар Великой экономической депрессии в 1930 году. На тот момент Бонни было всего 20 лет, а Клайд — на год старше. Вместе они совершили массу крупных и мелких грабежей, убийств. В итоге, гангстеры пробыли вместе четыре года, вплоть до самой смерти. Бонни и Клайд погибли 23 мая 1934, когда их автомобиль попал в полицейскую облаву.