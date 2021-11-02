Рыбак поймал огромного лосося и установил новый рекорд

В Нью-Джерси, США, рыболов поймал огромного лосося весом 3,9 килограмма и установил новый рекорд штата. Об этом сообщается на официальном сайте департамента дикой природы и рыболовства штата Нью-Джерси.

Фото: New Jersey Department of Environmental Protection New Jersey Department of Environmental Protection

30 сентября Джо Сатковски из Хэмптона рыбачил на водохранилище Меррил-Крик. Для ловли он использовал спиннинг, а в качестве приманки — самодельный джиг. Вскоре на крючок Сатковски попался большой лосось.

После того, как рыбак вытащил рыбу из воды, ее измерили и взвесили. Длина рекордного лосося составляла 66 сантиметров, ширина — 41,2 сантиметра, а вес — 3,9 килограмма.

Департамент дикой природы и рыболовства штата Нью-Джерси подтвердил, что Сатковски установил новый рекорд, побив предыдущий — в 2018 году вес пойманного лосося был на 141 грамм меньше.