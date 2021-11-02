Британка бросила школу из-за травли сверстников и разбогатела

Девочка бросила школу, нашла способ заработать в индустрии красоты и стала миллионершей. Соответствующая история появилась на The Sun.

Фото: Страница Katie Godfrey на Facebook Страница Katie Godfrey на Facebook

Британка Кэти Годфри (Katie Godfrey) рассказала, что в подростковом возрасте столкнулась с травлей со стороны сверстников. По этой причине мать разрешила на тот момент 13-летней девочке уйти из учебного заведения. «Считается, что перестать учиться — это ошибка, но я живое доказательство того, что можно разбогатеть и без дипломов», — пояснила она.

Видео дня

По информации издания, в 14 лет героиня материала начала работать манекенщицей, а в 18 лет создала собственное модельное агентство KG Model Management, которое не пользовалось успехом. Тогда Годфри решила исполнить свою мечту — открыть студию моментального загара. Британке пришлось занять у родителей 38 тысяч фунтов стерлингов (3,7 миллиона рублей) и взять кредит в банке на 30 тысяч фунтов стерлингов (2,9 миллиона рублей).

«Мне было очень сложно, поскольку денег не хватало ни на что. У салона не было репутации, поэтому мы долго искали клиентов. Я поставила себе цель — погасить все кредиты в течение пяти лет, и у меня это получилось», — высказалась бизнесвумен.

По словам Годфри, когда студия искусственного загара начала приносить постоянный доход, она также окончила курсы мастера по наращиванию ресниц и создала школу для других сотрудников индустрии красоты KG Professional. Вскоре ей удалось открыть еще восемь академий по всей Великобритании.

Согласно материалу, в 2020 году предпринимательница заработала 500 тысяч фунтов стерлингов (48,8 миллиона рублей). «Я счастлива, что мне удалось добиться успеха, иногда я даже не верю в это! Таким образом я отомстила всем людям, которые оскорбляли меня в школе», — заключила она.