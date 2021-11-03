Был ли Ермак потомком Чингизхана

Личность Ермака уже давно обросла легендами. Порой не ясно, историческая ли это фигура или мифологическая. Мы достоверно не знаем, откуда он родом, кто по происхождению и зачем отправился покорять Сибирь?

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«Родом неизвестный, душой знаменитый» Ермак по-прежнему таит для исследователей много загадок, хотя версий его происхождения хоть отбавляй. Только в Архангельской области родиной Ермака себя называют как минимум три деревни. Согласно одной из гипотез, покоритель Сибири – уроженец донской станицы Качалинской, другая находит его родину в Перми, третья – в Бирке, расположенной на Северной Двине. Последнюю подтверждают строки Сольвычегодского летописца: «На Волге казаки, Ермак атаман, родом з Двины з Борку разбили государеву казну, оружие и порох и с тем поднялись на Чусовую».

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Существует мнение, что Ермак родом с вотчин промышленников Строгановых, ушедший впоследствии «полевать» (вести вольную жизнь) на Волгу и Дон и вступивший в казачество. Однако последнее время все чаще слышаться версии о благородном тюркском происхождении Ермака. Если обратиться к словарю Даля, то мы увидим, что слово «ермак» имеет тюркские корни и означает «малый жернов для ручных крестьянских мельниц».

Некоторые исследователи предполагают, что Ермак – это разговорный вариант русского имени Ермолай или Ермила. Но большинство уверены, что это не имя, а прозвище данное герою казаками, и происходит оно от слова «армак» – большой котел, используемый в казачьем быту.

Слово Ермак, употребляемое как кличка, нередко встречается в летописных источниках и документах. Так, в Сибирском летописном своде можно прочесть, что при закладке Красноярского острога в 1628 году участвовали атаманы тобольские Иван Федоров сын Астраханев и Ермак Остафьев. Не исключено, что Ермаками моли называть многих казацких атаманов.

Была ли у Ермака фамилия, достоверно не известно. Однако встречаются такие варианты его полного имени, как Ермак Тимофеев, либо Ермолай Тимофеевич. Иркутский историк Андрей Сутормин утверждал, что в одной из летописей он встретил настоящее полное имя покорителя Сибири: Василий Тимофеевич Аленин. Эта версия нашла место в сказке Павла Бажова «Ермаковы лебеди».

В 1581 году польский король Стефан Баторий осадил Псков, в ответ русские войска направились в Шклов и Могилев, готовя контрудар. Комендант Могилева Стравинский доложил королю о подходе русских полков и даже перечислили имена воевод, среди которых оказался «Ермак Тимофеевич — атаман казацкий».

По другим источникам известно, что осенью того же года Ермак был в числе участников снятия осады Пскова, в феврале 1582 года он отметился в битве под Лялицами, в котором войско Дмитрия Хворостина остановило продвижение шведов. Историки также установили, что в 1572 году Ермак был в отряде атамана Михаила Черкашенина, участвовавшего в знаменитой битве при Молодях.

Благодаря картографу Семену Ремезову мы имеем представление о внешности Ермака. Как заявляет Ремезов, его отец был знаком с некоторыми выжившими участниками похода Ермака, которые и описали ему атамана: «вельми мужествен, и человечен, и зрачен, и всякой мудрости доволен, плосколиц, черн брадою, ростом середней, и плоск, и плечист».

В трудах многих исследователей Ермак называется атаманом одной из дружин волжских казаков, промышлявших на караванных путях грабежом и разбоем. Доказательством этого могут служить челобитные «старых» казаков, адресованные царю. К примеру, соратник Ермака Гаврила Ильин писал, что он двадцать лет «полевал» с Ермаком в Диком поле.

Русский этнограф Иосаф Железнов, ссылаясь на уральские предания, утверждает, что атаман Ермак Тимофеевич считался у казаков «полезным колдуном» и «имел в послушании у себя малую толику шишигов (чертей). Где рати не доставало, там он и выставлял их».

Однако Железнов здесь скорее использует фольклорный штамп, согласно которому подвиги героических личностей зачастую объяснялись магией. К примеру, современник Ермака казацкий атаман Миша Черкашенин, согласно легенде, был заговорен от пуль и сам умел заговаривать пушки.

В свой знаменитый сибирский поход Ермак Тимофеевич скорее всего отправился после января 1582 года, когда был заключен мир между Московским государством и Речью Посполитой, так считает историк Руслан Скрынников. Сложнее ответить на вопрос, какие интересы двигали казачьим атаманом, направившимся в неисследованные и опасные районы Зауралья.

В многочисленных работах о Ермаке фигурируют три версии: приказ Ивана Грозного, инициатива Строгановых или своеволие самих казаков. Первая версия очевидно должна отпасть, так как русский царь, узнав о походе Ермака, отправил Строгановым наказ незамедлительно вернуть казаков для обороны рубежных поселений, на которые в последнее время участились нападения отрядов хана Кучума.

Строгановская летопись, на которую опираются историки Николай Карамзин и Сергей Соловьев, говорит о том, что идея организовать экспедицию за Урал принадлежит непосредственно Строгановым. Именно купцы позвали волжских казаков на Чусовую и снарядили их в поход, присоединив к отряду Ермака, состоявшему из 540 человек, еще 300 ратных людей.

Согласно Есиповской и Ремизовской летописям инициатива похода исходила от самого Ермака, а Строгановы сделались лишь невольными соучастниками этой затеи. Летописец повествует, что казаки изрядно пограбили продовольственные и ружейные запасы Строгановых, а когда хозяева попытались воспротивиться учиненному произволу, то им пригрозили «живота лишить».

Однако и самовольный поход Ермака в Сибирь некоторыми исследователями ставится под сомнение. Если казаками двигала идея обильной наживы, то они, следуя логике, должны были отправиться по хоженой дороге через Урал в Югру – северные земли Приобья, которые уже довольно долго были московскими вотчинами. Здесь и пушнины было много, и местные ханы сговорчивее. Искать новые пути в Сибирь – значит идти на верную смерть.

Писатель Вячеслав Софронов, автор книги о Ермаке, отмечает, что на подмогу казачеству в Сибирь власти посылают помощь в лице князя Семена Болховского вместе с двумя военачальниками — ханом Киреевым и Иваном Глуховым. «Все трое – нечета безродному казацкому атаману!», – пишет Софронов. При этом со слов писателя, Болховский переходит в подчинение Ермаку.

Вывод Софронов делает такой: Ермак – человек родовитого происхождения, он вполне мог быть потомком князей сибирской земли, которых затем истребил явившийся из Бухары хан Кучум. Для Сафронова становится понятным поведение Ермака, не как завоевателя, а как хозяина Сибири. Именно желанием мести Кучуму он объясняет смысл этого похода.

Интересная версия была опубликована в журнале «Наука и религия» в 1996 году (правда, ни чем не подтвержденная). Согласно ей, настоящее имя Ермака - Ер-Мар Темучин, как и сибирский хан Кучум он принадлежал к роду Чингизидов. Поход в Сибирь – это было не что иное, как попытка отвоевать престол.