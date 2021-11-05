Как сложилась судьба княжны и первой женщины-хирурга Веры Гедройц

Вера Гедройц выходила из литовского княжеского рода, родилась в 1876 году в Киеве, училась в Брянской женской прогимназии. В то время девушке такого положения суждено быть лишь чьей-то женой, но жизнь Веры сложилась иначе. "Рамблер" расскажет эту историю подробнее.

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Уже в 18 лет девушка решает вступить в фиктивный брак с Н. А. Белозеровым и бежит за границу. В Лозанне поступает в медицинский университет, чтобы стать хирургом. Карьера развивается, известный врач Цезарь Ру берет талантливую ученицу в свою клинику. В это же время она встречает женщину и влюбляется в нее.

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Но неожиданно возникшие проблемы в семье заставляют Веру сделать паузу в карьере. Родная сестра от воспаления легких, мать начала сходить с ума от трагедии, а отец умолял ее вернуться домой как можно скорей.

В 1902 году Вера возвращается домой, бросив все. Врачей в России не хватало, поэтому Вера активно начинает работу, публикует серьезные статьи в научных журналах. Слава о первой и единственной в России женщине-хирурге из провинции быстро достигает императорского дворца.

Несмотря на успехи, Вера отчаянно ждет, когда же ее возлюбленная приедет в Россию. Но вместо любимой из Лозанны приходит признание, в котором девушка говорит о том, что материнский долг и карьера – превыше всего.

От отчаяния Гедройц достает из рабочего стола пистолет и стреляет себе в сердце. Но коллеги, услышав выстрел, побежали в кабинет и вытащили отчаявшуюся женщину с того света.

В 29 лет она стала главным врачом, а когда началась война с Японией, отправилась оперировать раненных. В газетах писали о необычайной смелости операций, которые княжна делала в специальном вагоне прямо на фронте. Например, она первой начала делать полостные операции, методику которых разработала самостоятельно.

В 1909 году ее приглашают на должность ординатора Царскосельского дворцового госпиталя, Вера Игнатьевна становится домашним врачом августейшей семьи. Спустя пять лет она публикует книгу "Беседы о хирургии для сестер и врачей", обучает императрицу и ее дочерей навыкам медицинской сестры.

Безусловно, у Веры был сложный характер, она и внешне отличалась от других женщин – высокая, грузная, одевалась исключительно по-мужски: шляпа, пиджак, галстук. Она много курила и имела низкий голос.

В какой-то момент врач начала жить с графиней Марией Дмитриевной Нирод и ее детьми. Они любили друг друга, работали вместе, только дети партнершу матери принимать никак не хотели.

В 1931 году Вера знакомится с художницей Ириной Дмитриевной Авдиевой и ее мужем Леонидом Семеновичем Поволоцкиим. Между ними завязывается дружба. Но уже в то время (Вере было 55 лет) она серьезно болела и умерла через год от рака брюшины с метастазами в печень.