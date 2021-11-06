Турецкий журналист, поживший в Москве, описал россиян

Турецкий журналист Самих Гювен три года прожил в Москве и наблюдал за русскими людьми. Он описал черты народа в статье для издания Medya Günlüğü.

По мнению Самиха, русские заслуживают уважения, как и любая другая национальность. Он отметил, что этому народу должно быть сложно, так как они пережили великие войны и депрессии, борются с суровым климатом и долгое время жили в коммунизме.

Журналист назвал русских спокойными и крутыми людьми.

"В основном они честны, хотят, чтобы дружба со временем развивалась на основе доверия. Их холодное и отстраненное поведение вначале изменится после того, как они узнают вас и начнут доверять вам"

Он заявил об особенностях бабушек, которых он чаще всего встречал в музеях. Несмотря на возраст, они по-прежнему очень активны и часто делают замечания. Он рассказал забавный случай, как в Эрмитаже пожилой музейщик сделал замечание девушка и сказал: "Вы пришли в музей или на свадьбу? Наденьте туфли, подходящие для многовекового дворцового пола"

Журналист развеял миф о суровости мужчин. Он заявил, что они искренни в дружеских беседах, но незнакомцам доверяются не сразу. Женщин он назвал активным и свободными, а также обратил внимание, что они всегда на передовой в в деловой жизни, искусстве и спорте.

В конце он дал небольшой совет, который, по мнению Самих, поможет понять россиян.