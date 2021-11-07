Как привести в порядок ребенка весом в 200 кг

Жительница Чикаго Джессика Леонард (Jes­si­ca Leonard) родилась крупным, но вполне нормальным ребенком. Никто не мог и предположить, что спустя всего семь лет «малышка», весящая 200 кг, станет мировой знаменитостью, а лучшие диетологи США будут ломать голову, как привести ее вес в норму. К счастью, эта чисто американская история имеет хеппи-энд, но победа над лишними килограммами далась всем очень нелегко.

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Юная Джессика была абсолютно здоровым ребенком, жизнерадостным и любимым родителями. Может даже слишком любимым. Мама девочки, Кэролайн Шу Гуж, вспоминает: все началось именно с того, что ее дочке не отказывали ни в чем.

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Стоило Джессике попросить что-то из еды и это немедленно покупали, причем в любых затребованных количествах. «Быстрая еда» из забегаловок, торты и кексы из кондитерских лавок, чипсы и орешки из супермаркетов — все это поглощалось непрерывно и в огромных количествах.

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Интересно, но родители ребенка не могут вспомнить, когда ситуация вышла из-под контроля и милая девочка, похожая на куклу, превратилась в плотно обтянутый кожей шар. В один далеко не прекрасный момент весы показали, что 7 летняя Леонард весит 220 кг и ее нужно срочно спасать.

Обычные врачи не знали, что делать с ненасытной Джессикой, которая все время, когда не спала, поглощала всевозможную еду. Когда девочка перестала самостоятельно ходить, Кэролайн решила обратиться за помощью на телевидение. В 2007 году ребенка показали в одном из телешоу и именно там Джессика получила титул «Самый толстый ребенок в мире».

Но именно унизительное телешоу, где на гигантского ребенка глазели как на диковинку и показывали пальцем, подарило Джессике Леонард спасение. Призыв о помощи матери девочки услышали ведущие специалисты в области диетологии и предложили свою помощь.

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После нескольких эфиров девочку направили в клинику, где началась нешуточная борьба за каждую съеденную калорию. Врачи понимали, что основная проблема Джессики — психологическая зависимость от еды и именно внушением можно было решить ее проблему.

Сама пациентка, как только могла, сопротивлялась излечению. Она никак не могла понять, что случилось с этим миром и почему ей отказывают во всем, что раньше преподносили с улыбкой по первому требованию. Но диета, спорт, занятия с психологом и сила воли девочки, которая все-таки включилась в осознанную борьбу с лишним весом, дали свои плоды и через полтора года мир увидел новую Джессику, потерявшую 140 кг веса.

Прежде чем курс лечения завершился, хирурги удалили около 10 кг лишней кожи, оставшейся на теле Джессики. Нашлась работа и для терапевтов и эндокринологов, которым пришлось хорошенько подлечить юный организм, подорванный обжорством и неподвижным образом жизни.

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Сегодня в стройной девушке, занимающейся гимнастикой и баскетболом, не узнать ту 200-килограммовую девочку, которую показывали в телешоу как диковинку. Джессика ведет здоровый образ жизни, правильно питается и ходит на свидания с парнями.

Но не всегда от лишнего веса стараются избавиться. Бывает и так, что человек, наоборот, ставит перед собой цель побить все существующие рекорды массы тела.