Адвокат назвал единственный ненаказуемый способ самообороны

Единственным однозначно ненаказуемым способом самозащиты при нападении является бегство — только так пострадавшая сторона точно не попадет под статью, рассказал «Ленте.ру» член Адвокатской палаты Москвы Евгений Корчаго. Специалист по самообороне Максим Шрамков назвал другое средство защиты — перцовые баллончики, риск травм от которых минимален. Он также рекомендовал не спешить вступаться на улице за незнакомцев.

После скандалов с нападениями мигрантов на россиян многие обратили внимание на проблему самообороны и то, как защитить себя так, чтобы самому не стать обвиняемым. Актуальным остается и другой вопрос: можно ли помочь жертве нападения так, чтобы не перейти грань уголовно наказуемого деяния.

Видео дня

Предвосхитить нападение

«На самом деле, эта грань четко установлена и регламентирована понятием необходимой самообороны. Другое дело, как ее толкует правоприменитель, — говорит Корчаго. — По закону, если вам или другому человеку угрожает опасность, вы имеете право защищаться всеми доступными способами, включая причинение любых повреждений нападавшему. На практике же, к сожалению, защищавшиеся люди зачастую сами становятся фигурантами дел, если нападавшие получают телесные повреждения или когда дело для них заканчивается летальным исходом. Правоприменительная практика в этом отношении у нас достаточно непростая, ее необходимо менять, чтобы давать людям реальную возможность защищать себя. Без этого ситуация здесь не улучшится».

Чтобы точно не получить наказание за попытку себя защитить, адвокат советует просто бежать, даже несмотря на то, что подобный шаг не является социально одобряемым. В случае, если конфликта избежать не удается, допустимо применять любые способы самозащиты, но понимая при этом, что, вероятнее всего, за это придется отвечать по всей строгости.

«Если что-то угрожает вашей жизни, жизни вашего ребенка, вы вправе применять любые средства самообороны, даже травматическое оружие, соблюдая при этом правила пользования. В любом случае, как говорят коллеги, лучше быть живым обвиняемым, чем мертвым потерпевшим», — заключил правозащитник.

Максим Шрамков главным способом самообороны считает предвосхищение самого нападения. Это касается любого человека вне зависимости от пола или возраста. Специалист советует не ходить в ночное время в плеере и наушниках, обходить пьяные компании, не реагировать на оклики. Если избежать столкновения все же не удалось, надо вооружаться.

«Из общедоступного есть два варианта: шокер и перцовый баллончик. Последний имеет наибольшую степень останавливающего действия, он самый дешевый и при этом там наименьшая возможность нанесения телесных повреждений, то есть меньше всего шансов, что за это вас привлекут, — объяснил эксперт. — А вот с защитой других людей уже совершенно другая история. Формально мы действительно имеем право защитить жертву насилия, но с большой вероятностью вы сами можете попасть под статью, потому что угрозы непосредственно вашей жизни не было».

Шрамков отметил, что в условиях действующей правоприменительной практики единственный способ гарантированно не навлечь на себя проблемы — пройти мимо. Максимум — вызвать полицию, потому что в российском гражданском обществе именно она должна решать такие проблемы.

Ранее четверо напавших на отца с ребенком в Новой Москве заявили, что невиновны в конфликте и сами стали жертвами нападения. По их версии, конфликт начался из-за десяти рублей, затем якобы одного из них ударили бутылкой. По словам задержанных, во время драки никто из них не трогал ребенка. Также сообщалось, что один из напавших оказался уроженцем ближнего зарубежья, еще трое — граждане России. Российское гражданство они получили девять лет назад. В настоящий момент всех четверых обвиняют в покушении на убийство.