Как выглядят и чем занимаются дети российских политиков

Далеко не все дети чиновников ведут публичный образ жизни, однако о некоторых из них все же можно найти информацию. "Рамблер" расскажет, чем же занимаются дети главных политиков России.

Фото: @lisa_peskova @lisa_peskova

Елизавета Пескова

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Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова от брака с Екатериной Солоцинской. Образование Елизавета получила в частной школе-интернате Ecole des Roches в Нормандии, Институте стран Азии и Африки при МГУ и Парижской школе бизнеса (EDC Paris Business School). Частые переезды позволили дочери пресс-секретаря овладеть пятью языками, не считая родного русского. В этом году девушка окончила магистратуру на факультете международных отношений. Позже Пескова поделилась в социальных сетях, что ее назначили вице-президентом некоммерческого фонда русско-французских исторических инициатив, возглавляемых ее давним другом и коллегой Пьером Малиновским.

Екатерина Винокурова

Дочь министра иностранных дел России Сергея Лаврова большую часть жизни провела в Соединенных Штатах Америки. Екатерина получила бакалаврскую степень в Колумбийском университете и магистерскую — в Лондонской школе экономики. Затем она устроилась на работу в британскую галерею современного искусства Haunch of Venison. А сейчас Лаврова занимается собственным проектом Smart Art, который занимается посреднической деятельностью между художниками и коллекционерами.

Что касается личной жизни Екатерины, то она счастлива в браке с Александром Винокуровым, наследником влиятельной семьи медиамагнатов в сфере фармацевтики и совладельцем компании Marathon Group. пара воспитывает дочь и сына.

Юлия Шойгу

Старшая дочь министра оборону Сергея Шойгу после окончания школы поступила на факультет психологии в МГУ. А после защиты кандидатской диссертации Юлия стала инициатором создания кафедры экстремальной психологии в МГУ, а также возглавила Центр экстренной психологической помощи МЧС.