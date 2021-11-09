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Модель, которая пробралась в квартиру Гитлера помыться

Мария Иглина
1 час назад

Ли Миллер прошла путь от фотомодели до бесстрашного военного корреспондента, навсегда оставив свой след в искусстве и истории. "Рамблер" расскажет, что ее привело в квартиру Гитлера в 1945 году.

Модель, которая пробралась в квартиру Гитлера помыться
Фото: Lee Miller ArchivesLee Miller Archives

Интерес к искусству Ли Миллер переняла от своего отца, который был любителем в фотосъемках. Но все же она начала карьеру по другую сторону объектива. И впервые о Ли Миллер узнали в 1920-х годах, когда она работала в качестве модели у известного на тот момент фотографа Эдварда Стейхена. Параллельно с работой модели девушка мечтала обучиться искусству фотографии, и позже ей удалось поработать у Мана Рэя. Некоторые его снимки на самом деле были сделаны Ли Миллер.

В 1932 году Миллер решилась на открытие собственной студии. В ее объектив камеры попали Джозеф Корнелл, Герберт Лоуренс и многие другие известные люди. И уже через год после открытия студии состоялась первая персональная выставка Ли Миллер.

Lee Miller Archives

Когда пришла война, Миллер не оставила свою профессиональную деятельность — она работала фотокорреспондентом для популярного глянцевого издания Vogue. Ли фотографировала лагеря Дахау и Бухенвальд, осветила осаду Сен-Мало и многое другое. Но лучше всего Миллер удалось передать, как война повлияла на женщин.

Lee Miller Archives

Но самым интересным эпизодом в жизни девушки остается фотосессия в секретной квартире Гитлера в Мюнхене. На снимках 1945 года, сделанных напарником Миллер Дэвидом Шерманом, Ли моется в ванной. На коврике перед ней стоят запачканные солдатские ботинки, за спиной — портрет фюрера. Тогда уже было объявлено о его смерти. Миллер смывала с себя грязь и пыль так, будто смывала сам нацизм.

После войны Ли пыталась вернуться к модной фотографии, однако на фоне произошедшего она страдала от посттравматического синдром и начала много пить. Спасение ей удалось найти в любви и кулинарии. 21 июля 1977 года Ли Миллер скончалась от рака.

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