Назван самый сексуальный мужчина 2021 года

52-летний актер Пол Радд назван самым сексуальным мужчиной 2021 года. Об этом сообщает журнал People.

Пол Радд известен своими ролями в фильмах "Человек-муравей", "Бестолковые", "Хорошо быть тихоней" и "Правила виноделов". Сам он говорит, что впервые слышит о себе в таком ключе. По его словам, его называли милым, веселым, смешным, симпатичным, но сексуальным — никогда.

Актер назвал себя семейным человеком и заявил, что проводит много свободного времени с семьей. Первой о его статусе самого сексуального мужчины была жена. Сначала она была ошеломлена, а потом сказала: "А они знают, что делают!".

Теперь Радд уверен, что его будут чаще приглашать на светские мероприятия с другими звездами.

"Теперь я надеюсь, что меня будут приглашать на мероприятия с другими сексуальными звездами: Клуни, Питтом и Б. Джорданом. И я полагаю, что побываю на гораздо большем количестве яхт. Я буду рад расширить свою яхтенную жизнь"