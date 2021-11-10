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Назван самый сексуальный мужчина 2021 года

Мария Каткова
3 часа назад

52-летний актер Пол Радд назван самым сексуальным мужчиной 2021 года. Об этом сообщает журнал People.

Назван самый сексуальный мужчина 2021 года
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Пол Радд известен своими ролями в фильмах "Человек-муравей", "Бестолковые", "Хорошо быть тихоней" и "Правила виноделов". Сам он говорит, что впервые слышит о себе в таком ключе. По его словам, его называли милым, веселым, смешным, симпатичным, но сексуальным — никогда.

Актер назвал себя семейным человеком и заявил, что проводит много свободного времени с семьей. Первой о его статусе самого сексуального мужчины была жена. Сначала она была ошеломлена, а потом сказала: "А они знают, что делают!".

Теперь Радд уверен, что его будут чаще приглашать на светские мероприятия с другими звездами.

"Теперь я надеюсь, что меня будут приглашать на мероприятия с другими сексуальными звездами: Клуни, Питтом и Б. Джорданом. И я полагаю, что побываю на гораздо большем количестве яхт. Я буду рад расширить свою яхтенную жизнь"

Многие актеры удостаивались звания "самых" за историю своей карьеры. Хэлли Берри считается самой сексуальной женщиной-кошкой в кино.

Люди,Пол Радд,
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