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Малышеву осудили за сюжет о вакцинации по астрологическому календарю

Мира Маркина
1 час назад

Вирусолог Михаил Розанов раскритиковал врача и телеведущую Елену Малышеву за сюжет в программе «Жить здорово!» о вакцинации.

Малышеву осудили за сюжет о вакцинации в полнолуние
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В передаче, вышедшей в эфир 8 ноября, ректор Московской академии астрологии Михаил Левин призвал отказаться от прививки в полнолуние, в ближайшие к нему даты и в период, когда Луна находится в конфликте с Нептуном.

По мнению Розанова, такие советы могут замедлить темпы вакцинации, и не стоит к ним прислушиваться:

«Я биолог. Знания, которыми обладаю я, не содержат никаких данных о влиянии звезд на человеческие жизни», — сказал вирусолог в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Он заявил, что в людях необходимо воспитывать здравомыслие:

«Здравомыслие должно быть во главе угла, а не какие-то непонятные вещи».

Ранее Малышева назвала продукты, которые снижают риск возникновения рака.

Люди,Михаил Розанов,Михаил Левин,Елена Малышева,Радиостанция "Говорит Москва",
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