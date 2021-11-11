Как россиянка переехала в Израиль за любимым и оказалась вне закона

Десять лет назад Нина Лапшов перебралась из Санкт-Петербурга в Израиль, где жил ее жених. Адаптироваться за границей оказалось очень непросто. По вине плохого адвоката она не смогла получить визу в срок и стала нелегалом. «Лента.ру» публикует ее историю в рамках цикла о россиянах за границей.

Никогда не думала, что буду жить в Израиле, но вышла замуж за израильтянина — и переехала. Познакомилась с будущим мужем в интернете, на сайте знакомств. Мне, если честно, никогда не верилось, что из отношений, заведенных таким образом, может что-то выйти. Но на родине у меня не получилось найти партнера, с которым можно создать семью, поэтому решила попробовать.

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После двух недель переписки мой избранник с сайта знакомств приехал в Петербург, где я тогда жила. Мы провели вместе две недели, а через месяц после его отъезда я поехала к нему. До этого я бывала за границей только один раз и никогда не интересовалась Израилем. Знала про Иерусалим и Мертвое море, да и то лишь по картинкам из интернета.

Я планировала провести в Израиле две недели и познакомиться со страной. Туристическую визу получила прямо на паспортном контроле. У меня было приглашение на въезд, справка с работы, что я в отпуске, и обратный билет, поэтому проблем не возникло.

Израиль показался мне сказкой, особенно после питерских морозов. Фрукты, море, пальмы, романтические отношения…

Будущий муж рассказывал мне о менталитете израильтян, истории страны и ее традициях, о которых я ничего не знала

Оказалось, что у жителей Израиля совсем другое отношение к жизни. Они радуются каждому дню. Прожил день — и отлично. Это связано с постоянной готовностью к боевым действиям. Везде солдаты с автоматами — в поездах, магазинах, на пляже. Им ни при каких обстоятельствах нельзя оставлять оружие, поэтому они всегда носят его с собой. Неважно, что он в трусах лежит и загорает, автомат все равно при нем.

В Израиле редко употребляют алкоголь, в кафе и барах он стоит очень дорого. Многие занимаются спортом, для них на улицах установлены тренажеры. Из-за жары необходимо пить много воды, поэтому в прогулочных зонах расположены фонтанчики с питьевой водой. А сейчас к ним добавляют и миски для собак.

Путь к гражданству

Через месяц после возвращения в Россию я снова поехала в Израиль. Мой избранник предложил мне три месяца пожить вместе. На это время он хотел арендовать квартиру, чтобы мы попробовали вести совместный быт. Не понравится — могу уехать.

В этот раз визу дали только на месяц, потому что у меня подходил к концу срок действия паспорта. Но поездку не омрачило даже это. Мой избранник работал из дома, поэтому мы проводили все время вместе. Меня по-прежнему не покидало ощущение, что я попала на курорт.

Через два месяца, поменяв паспорт в Петербурге, я отправилась в Израиль насовсем — с вещами, кошкой и билетом в один конец. Сразу после переезда я забеременела (это было наше желание), и мы начали готовить документы для регистрации брака.

Поскольку у нас разное вероисповедание, мы не могли пожениться в Израиле. В таких случаях израильтяне обычно оформляют браки за границей. Если жених или невеста не могут выехать из страны, это можно сделать в Парагвае. А если оба не могут выехать, то в Сальвадоре, через доверенных лиц. Мы собирались узаконить свои отношения на Кипре.

Мой избранник был уверен, что стоит нам пожениться — и я автоматически получу все, что полагается жене гражданина. Мы даже не вникали, как правильно подавать документы в МВД. И совершенно напрасно.

Один из способов получить гражданство в Израиле — это так называемый СтуПро (ступенчатая процедура получения гражданства). При соблюдении всех правил процесс длится не менее пяти с половиной лет. Все это время нужно регулярно доказывать подлинность своих отношений. Каждый год — отдельные собеседования для каждого, демонстрация совместных фото и писем от друзей, ручающихся, что семья ведет совместный быт, сбор документов о месте проживания и банковских счетах.

Если пара заключила официальный брак, то иностранная супруга или супруг может сразу же получить рабочую визу на шесть месяцев, а затем — вид на жительство (алеф хамеш), который необходимо продлевать каждый год. На пятый год можно подавать документы на гражданство. Без официального брака вид на жительство дают лишь через три года, а гражданство получить нельзя, только временный статус постоянного жителя.

Тогда мы всего этого не знали. Я поехала в Кипр по туристической визе, чего делать совершенно не стоило, потому что возвращаться в статусе жены по туристической визе запрещено. По правилам, мне следовало несколько месяцев ожидать разрешения на въезд за пределами страны. Нас каким-то чудом пропустили, но вообще-то незаконно въезжающего супруга могут отправить в гостиницу-тюрьму, а потом депортировать.

Собирая документы для СтуПро, мы упустили почти шесть месяцев. Из-за этого мы потеряли шанс, хоть и минимальный, сразу получить гражданство для ребенка, которого я тогда ждала. В итоге ему дали гражданство в возрасте десяти месяцев, до этого у него не было никаких документов, кроме справки из больницы.

Наши ошибки послужили МВД поводом для придирок. В конечном счете цель чиновников — не дать гражданство, и для этого годятся все методы, даже незаконные. Знаю случай, когда МВД отказало в получении гражданства жене моряка дальнего плавания, сославшись на их долгие разлуки, хотя это и неправильно. Нам следовало сразу обратиться к хорошему профильному адвокату — в его присутствии сотрудники МВД вели бы себя совсем по-другому. Но вместо этого муж решил сэкономить и по знакомству нашел юриста, у которого не было практики работы с МВД.

Это, кстати, еще одна особенность израильского менталитета: здесь многие берутся за работу даже в том случае, если совершенно в ней некомпетентны. Последствия их не волнуют, есть шанс заработать — и отлично.

Наш горе-адвокат подал документы в суд, который не рассматривает дела с МВД. Мы получили отказ за неправильную подачу документов, потом штраф. Я понимала, что процесс идет неправильно, но не знала иврит и не могла поговорить с адвокатом напрямую. А муж верил его объяснениям и не понимал, насколько серьезна ситуация. Время шло, моя виза закончилась, и я оказалась в статусе нелегала. К тому времени у нас было уже двое детей.

В итоге я решила взять все под контроль. Нашла русскоговорящего адвоката по вопросам МВД. Он начал работать и договорился о том, чтобы начать процесс СтуПро с нуля. Я получила вид на жительство в положенный срок и спустя пять лет подала документы на гражданство. В итоге весь процесс занял девять с половиной лет. По мнению адвоката, с учетом наших ошибок МВД отнеслось к нам очень лояльно. В похожих ситуациях другие ждали гражданства дольше и сталкивались с большими трудностями.

Жизнь в Израиле

Первые пять лет жизни в Израиле были для меня мучением. Меня раздражали постоянная неопределенность, ограниченная свобода действий и ощущение ненужности. Я винила всех: государство, мужа, обстоятельства. Злилась и негодовала.

Без языка, без общения, без семьи было очень сложно. Время будто остановилось. Не хватало общения с другими людьми, своего окружения. У меня рождались дети, и я все больше сидела дома.

Лекарством от депрессии стало творчество. Я пошла учиться на дизайнера одежды и наконец-то поняла, что мне никто ничем не обязан — ни государство, ни МВД. Это я сюда приехала, они меня не звали. И нужно играть по правилам этой страны.

@ninalapshov

Пожалуй, адаптация после переезда — это не менее важный момент, чем сам переезд. Сейчас я понимаю, что правильно интегрироваться — это целый процесс. Нужно научиться принимать страну такой, какая она есть, и сохранить лучшее из своих традиций.

Прежде всего нужно понимать, что израильский менталитет — это полная противоположность российскому. Люди здесь не зациклены на чужом мнении, больше всего ценят собственный комфорт и заботятся в первую очередь о нем. Например, для молодежи норма — класть ноги в обуви на сиденья в общественном транспорте. Не нравится — твоя проблема.

Израильтяне — очень горячие люди. Быстро вспыхивают и так же быстро успокаиваются. Здесь есть поговорка: «Нет голоса — нет тебя». Суть в том, что добиться результата можно только криком. Иначе тебя не заметят и отфутболят, особенно в государственных организациях. Скажут: «Приходите завтра или отправьте факс».

Кстати, в Израиле факс по сей день остается самой передовой информационной технологией. Каждая организация вместо электронной почты использует только их. Подозреваю, это еще один способ отсечь просьбы.

У израильтян никогда не догадаешься по внешнему виду, сколько человек зарабатывает. Все одеваются так, как удобнее, и даже при важной должности могут ходить в застиранной майке. Женщины очень любят лосины, тайтсы и шлепки. За те десять лет, которые я живу в Израиле, этот тренд не изменился. А еще израильтяне одежду совсем не гладят и очень часто выглядят неряшливо в мятых майках.

Любовь к детям — это отдельная большая тема. В Израиле детям дозволяется все. Никто не будет делать замечание ребенку, если он громко играет, смеется и кричит. Несмотря на это здесь не принято уступать место беременной женщине или пропускать маму с детьми.

Из-за того, что в иврите нет местоимения «вы», дистанция между людьми сокращается. Это относится и к профессиональной сфере, где почти нет субординации. В результате при определенной настойчивости в Израиле очень легко связаться с чиновниками и депутатами. Правда, для этого лучше обращаться с просьбой минимум раз в день.