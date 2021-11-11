У умершей от COVID доцента вуза был поддельный сертификат

"По каждому случаю смерти от COVID-19 мы проводим внутреннее расследование, которое, в том числе, включает проверку подлинности вакцинации (при ее наличии). Ранее работник, о котором вы говорите, представил нам документы о вакцинации, что позволило отнести его к вакцинированным. При проверке после его смерти, подлинность этих документов не была подтверждена. Разумеется фото этого работника было удалено и из коллажа", — пояснил проректор ОмГМУ Николай Николаев, отвечая на вопрос студентов в паблике "Услышано ОмГМУ" во "ВКонтакте".