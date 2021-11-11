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У умершей от COVID-19 доцента вуза был поддельный сертификат

Диана Товсепова
1 час назад

Выяснилось, что доцент Омского государственного медицинского университета Ольга Широкова, умершая 29 октября от коронавируса, ранее предоставила поддельный сертификат о вакцинации. Об этом сообщило руководство университета.

У умершей от COVID доцента вуза был поддельный сертификат
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"По каждому случаю смерти от COVID-19 мы проводим внутреннее расследование, которое, в том числе, включает проверку подлинности вакцинации (при ее наличии). Ранее работник, о котором вы говорите, представил нам документы о вакцинации, что позволило отнести его к вакцинированным. При проверке после его смерти, подлинность этих документов не была подтверждена. Разумеется фото этого работника было удалено и из коллажа", — пояснил проректор ОмГМУ Николай Николаев, отвечая на вопрос студентов в паблике "Услышано ОмГМУ" во "ВКонтакте".

При этом Широкова преподавала спецкурс "Коронавирусная инфекция COVID-19 и беременность", а ее портрет был размещен на коллаже преподавателей вуза "Мы привились! А ты?!".

Позже с коллажа исчезло ее фото, а проректор вуза Николай Николаев прокомментировал, что подлинность ее сертификата о вакцинации не подтвердилась, поэтому фото Широковой пропало.

Ранее мы писали о том, какие ошибки приводят к тяжелому течению коронавируса.

Люди,Ольга Широкова,Николай Николаев,
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