Американская зоозащитница Майя Хига берет интересные и познавательные интервью у диких зверей. Герои ее видеороликов — опоссумы, лошади, вороны и ослики.

Майя Хига, также известная как @maya_higa, — американский стример, защитница природы, сокольничий и специалист по реабилитации диких животных.

На Youtube-канал девушки подписано более 300 тысяч человек. Девушка выкладывает свои стримы, влоги из заповедников, призывы о помощи диким животным и развлекательные ролики.

Самый популярный формат видео на ее канале — «Я беру интервью у животных маленьким микрофоном». В общем то, название полностью описывает содержание: Майя ходит по заповедникам для диких животных и интервьюирует их. Выходит очень информативно!

YouTube-канал @Maya

В начале каждого ролика девушка говорит, что животные — так называемые wildlife ambassadors, или «амбассадоры дикой природы». Это звери, которые не могут выжить в дикой природе из-за травмы, неспособности иметь детей или отсутствия ресурсов в своем ареале обитания. Ученые и волонтеры ухаживают за такими животными и изучают их для научных целей.

Хига начала снимать стримы об охране дикой природы на Twitch в феврале 2019 года. Девушка проснулась знаменитой, когда ее ролик с соколиной охотой стал вирусным на Reddit. Девушка умеет обращаться с птицами и даже имеет краснохвостого ястреба в качестве питомца.

YouTube-канал @Maya