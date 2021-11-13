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Правило 5 часов: секрет успеха Билла Гейтса

Мария Иглина
2 часа назад

Правилу пяти часов уже более 300 лет, и им пользуются многие самые успешные люди мира, среди которых Билл Гейтс, Уоррен Баффетт и Илон Маск. "Рамблер" расскажет о простом правиле, которого придерживаются миллиардеры.

Правило 5 часов: секрет успеха Билла Гейтса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Правило пяти часов придумал еще Бенджамин Франклин в XVIII веке. Пять раз в неделю он уделял час чтению, это позволяло ему почти каждый день развиваться и учиться новому, не останавливаться на достигнутом. Так Уоррен Баффетт проводит шесть часов в день, читая газеты, а Билл Гейтс прочитывает около 50 книг в год. По словам основателя Alibaba Group Джека Ма, "чтение дает вам хорошее преимущество. У читающих людей больше шансов узнать о стратегиях и тактике других индустрий".

Как же научиться правилу пяти часов? Если вы не можете каждый день выделять на чтение час или больше времени, начните хотя бы с 20 или 30 минут. При всем этом важно, чтобы вы точно знаки, какие новые познания хотите приобрести.

Также это правило подразумевает не просто чтение, а постоянный самоанализ и обдумывание. Например, записывайте вопросы, которые у вас могут появиться во время чтения. Таким образом, вы можете извлечь какой-то урок из своих ошибок или поступков. Считается, что лучше всего думается во время прогулки, на свежем воздухе.

Джек Ма также советует применять полученные знания на практике. Если вы прочитали книгу о нетворкинге, то самое время познакомиться с кем-то в очереди за вкусным кофе. И когда у вас войдет в привычку узнавать что-то новое, вы станете более успешным и продуктивным.

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