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Многодетная россиянка признана самой красивой женщиной мира

Мария Иглина
3 часа назад

Многодетная мать из Санкт-Петербурга Ксения Давыдова признана самой красивой женщиной мира. 29-летняя россиянка победила в международном конкурсе красоты Mrs.Top Of The World 2021, сообщает "Телеканал 78".

Многодетная россиянка признана самой красивой женщиной мира
Фото: @davydova_govorit@davydova_govorit

По словам Давыдовой, целью ее участия в конкурсе красоты являлось желание представлять Россию в благотворительных и экологических проектах международного уровня:

"Своим примером я хочу показать, что женщина может быть многогранной и гармонично реализованной личностью во многих областях жизни".

Девушка также рассказала о сложностях подготовки к конкурсу красоты, поскольку он по эпидемиологическим соображениям проходил в онлайн-формате.

Соперницами россиянки были конкурентки из Великобритании, Латвии, Кипра, Индии, ОАЭ и других стран. Давыдова считает, что выиграть конкурс ей помогла не только хорошая подготовка, но и опыт моделью в Милане.

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