Зрителей возмутил обеденный перерыв сотрудников кафе

Повар и музыкант Нестор Консуэгра опубликовал в TikTok-аккаунте видео, на котором запечатлено, как сотрудники кафе, прячась от гостей, обедают. Собравший более полутора миллионов просмотров ролик возмутил зрителей.

На записи видно, как трое облаченных в фартуки мужчин и одна женщина едят, при этом сидя на корточках за отделяющих их от посетителей стойкой. На заднем плане отчетливо видно расположившихся за столами гостей.

«Повар заслуживает лучшего, давайте вместе стараться, чтобы обеспечить поварам достойные перерывы и время на обед»,

— призвал Консуэгра зрителей.

При том, что повар не раскрыл название заведения и не объяснил, почему сотрудникам приходится перекусывать в таких условиях, пользователи соцсети были возмущены до глубины души. По их мнению, участники видео вынуждены питаться таким образом из-за тяжелых условий труда.

«Это печально, вот поэтому я ненавижу рестораны. Восемь часов ломаешь спину, и взгляните, какой убогий перерыв на обед вам предоставляют. Им мало платят и с ними плохо обращаются»,

— негодовал фолловер в комментариях.