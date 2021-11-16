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Мэнсона подозревают в заточении женщин

Катерина Саломе
2 часа назад

Американского рок-музыканта Мэрилина Мэнсона уличили в психологических пытках над женщинами. По данным популярного издательства, артист запирал своих избранниц в звуконепроницаемой комнате из стекла. Об этом пишет The Rolling Stone.

Сообщается, что изначально помещение планировалось как студия звукозаписи. Но в итоге артист переоборудовал его в пространство, которое называл «комнатой для плохих девочек». По словам потерпевших, исполнитель периодически хвастался ею перед друзьями.

Сразу несколько экс-подружек Мэнсона подтвердили эту информацию. По данным инсайдеров, Мэрилин использовал комнату в качестве «камеры одиночного заключения, используемой для психологических пыток». Те, кто якобы однажды побывал там, утверждают, что музыкант запирал их там на несколько часов без доступа к воде и еде.

Ранее мы писали о том, как Болдуин призвал полицию следить за оружием на съемках.

Люди,Видео,Мэрилин Мэнсон,
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