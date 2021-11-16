Названы люди года по версии журнала GQ. Соответствующая информация появилась на сайте издания.

Так, звания были удостоены актер Том Холланд, музыкант Lil Nas X и баскетболист Яннис Адетокумбо. Со слов издания, всех их объединяет храбрость:

"Мы считаем, что сейчас храбрость является самым важным активом, и называем 2021-й Годом храбрых".

Редакторы считают, что Lil Nas X — первый человек со времен популярности Мадонны, кто столь бесстрашно создает музыкальные хиты и сочетает их с провокационной визуальной составляющей.

Том Холланд был награжден за роль Человека-паука, которого он сыграет уже в шестой раз в картине "Человек-паук: Нет пути домой". А Адетокумбо отметили из-за "его вдохновляющей истории жизни, непревзойденной решимости в соревнованиях, сверхъестественной харизмы и впечатляющего выступления в плей-офф НБА в этом году".