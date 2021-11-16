Вокальному коллективу Jukebox trio в этом году исполняется 17 лет! По этому случаю группа решила отпраздновать день рождения большим концертом в столичном клубе GIPSY, расположенном на Болотной набережной. 19 ноября Jukebox trio устроят настоящую «взрослую» вечеринку — в программе только самые яркие кавера, которые принесли групп известность, а также главные хиты из авторского материала вокалистов, которые больше всего любит публика. И, главное, минимум лирики — в этот вечер будут ТАНЦЫ!

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Братья Владимир и Илья Ивановы совместно с Гарри Краулисом создают невероятно мощное и энергетическое звучание, используя только свои голоса. Их главное оружие — битбокс и исполнение «а капелла», которое полностью заменяет музыкальные инструменты, тем самым создавая уникальные произведения, альтернативы которым нет на российской сцене.

Jukebox trio выступали на одной сцене с Элтоном Джоном, Брайаном Адамсом, Aerosmith, Бобби МакФеррином, Джоном Ньюманом, Nouvelle Vogue и другими мировыми звездами. Коллектив является желанными участниками различных популярных телевизионных шоу от Comedy club до программ «Первого канала» и «Дело было вечером» с Михаилом Шацем на СТС, резидентами которой они являются. Талант и индивидуальность Jukebox trio отметила Алла Пугачева на фестивале «Новая Волна» ещё в 2006, а в 2015 году в финале проекта «Главная сцена» телеканала «Россия 1» все члены жюри и продюсеры признали их открытием последних лет, «музыкантищами с большой буквы» (К.Меладзе).