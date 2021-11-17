Рудинштейна госпитализировали с сердечным приступом

Создатель фестиваля "Кинотавр", продюсер Марк Рудинштейн попал в больницу в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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75-летнего кинопродюсера госпитализировали с сердечным приступом. Рудинштейн жаловался на боли в области сердца.

Известно, что врачи диагностировали ему инфаркт миокарда. Сейчас он находится в реанимации. Состояние Марка Рудинштейна оценивается как тяжелое. Однако гражданская жена сообщила РИА Новости, что он "чувствует себя ничего".

В сентябре создатель "Кинотавра" перенес экстренную операцию по стентированию коронарных артерий.