Рудинштейна госпитализировали с сердечным приступом

Создатель фестиваля "Кинотавр", продюсер Марк Рудинштейн попал в больницу в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
75-летнего кинопродюсера госпитализировали с сердечным приступом. Рудинштейн жаловался на боли в области сердца.
Известно, что врачи диагностировали ему инфаркт миокарда. Сейчас он находится в реанимации. Состояние Марка Рудинштейна оценивается как тяжелое. Однако гражданская жена сообщила РИА Новости, что он "чувствует себя ничего".
В сентябре создатель "Кинотавра" перенес экстренную операцию по стентированию коронарных артерий.
Марк Рудинштейн родился в Одессе в 1946 году. Продюсировать фильмы он начал с 1990 года. В числе его ролей — работы в фильмах и сериалах "Приходи на меня посмотреть", "Короткое дыхание любви", "Кухня", "Солдаты", "Мне не больно" и других.