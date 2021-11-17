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Рудинштейна экстренно госпитализировали с сердечным приступом

Мира Маркина
1 час назад

Создатель фестиваля "Кинотавр", продюсер Марк Рудинштейн попал в больницу в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Рудинштейна госпитализировали с сердечным приступом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

75-летнего кинопродюсера госпитализировали с сердечным приступом. Рудинштейн жаловался на боли в области сердца.

Известно, что врачи диагностировали ему инфаркт миокарда. Сейчас он находится в реанимации. Состояние Марка Рудинштейна оценивается как тяжелое. Однако гражданская жена сообщила РИА Новости, что он "чувствует себя ничего".

В сентябре создатель "Кинотавра" перенес экстренную операцию по стентированию коронарных артерий.

Марк Рудинштейн родился в Одессе в 1946 году. Продюсировать фильмы он начал с 1990 года. В числе его ролей — работы в фильмах и сериалах "Приходи на меня посмотреть", "Короткое дыхание любви", "Кухня", "Солдаты", "Мне не больно" и других.

Ранее сын Любови Полищук рассказал о трудном детстве.

Люди,Марк Рудинштейн,Любовь Полищук,РИА Новости,
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