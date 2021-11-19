Пускал пыль в глаза: где сейчас “танцующий миллионер”

Джанлука Вакки стал звездой в Instagram, где показывал свою роскошную жизнь. На самом деле оказалось, что не все так радужно в жизни "танцующего миллионера", как его прозвали пользователи в комментариях. "Рамблер" рассказывает о его проблемах с финансами и о том, что с ним сейчас.

Фото: @gianlucavacchi @gianlucavacchi

Слава и танцы

Видео дня

Джанлука Вакки прославился в 2016 году благодаря своим роликам в Instagram. На тот момент ему было 49 лет. Для своего возраста у него хорошее телосложение и привлекательная внешность, кроме того, он оказался довольно пластичным, что и стало поводом для обсуждения.

В своих социальных сетях он часто публиковал видео своей роскошной жизни. Танцевал на яхтах, в дорогих отелях и показывал шикарные машины класса "люкс". Пользователям близко его мироощущение, а также они любят смотреть за красивой жизнью итальянца. Иногда он публикует посты, где делится секретами своего успеха и мыслями о бизнесе и будущем планеты. Все это в перемешку с зажигательными танцами поднимает настроение пользователям, которые следят за ним. На Facebook даже есть страница с его крылатыми цитатами.

"Не принимать никакого решения — это тоже решение… Так что собери яйца в кулак и определись", "Если бы мечты не сбывались, наш мозг не позволял бы нам мечтать"

Личная жизнь

Известно, что Джанлука Вакки обязан своей роскошной жизнью компании отца. Industria Macchine Automatiche выпускает аппаратуру для упаковки лекарств, который был придуман и запатентован отцом Вакки. Фактически ей управлял двоюродный брат "танцующего миллионера", а сам он входит в совет директоров.

У него есть еще несколько бизнесов. Он возглавляет корпорацию по производству автотрейлеров SEA Societa Europea Autocaravan, а также занимался собственным производством часов, но раскрутил компанию, а затем продал. У Вакки есть собственный бренд одежды.

В Италии еще до популярности миллионер был известен как дамский угодник. СМИ приписывали ему роман с Дженнифер Лопес, но он так и не получил подтверждения. Его пассиями были многие итальянские модели.

В 2020 году у него и его девушки Шэрон Фонсека, которая занимается моделингом, родилась дочь Блу Иерусалима. После того, как малышка появилась на свет, Вакки не был замечен в других романах.

Разоблачение

В 2017 году выяснилось, что "танцующий миллионер" оказался вовсе не миллионером. Суд наложил арест на все его имущество, включая машины, квартиры, дома и яхты. Вскрылось, что в 2016 году он взял большой кредит на 10,5 миллионов евро и перестал выплачивать ежемесячную сумму.

СМИ начали сообщать о банкротстве и бедственном положении звезды Instagram. Судя по кадрам из его социальных сетей, он работает диджеем и выступает на корпоративах. Журналисты предполагают, что он нашел себе такую работу для того, чтобы погасить кредит, но так и не смог его выплатить. ходили слухи о том, что он даже нашел себе агента в России, который организовывает его выступления на частных мероприятиях. По словам продюсеров, за один выход он получает 40 тысяч евро.