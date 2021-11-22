Какой была любимая дочь Сталина и почему она бежала из СССР

Десять лет назад, 22 ноября 2011 года, в доме престарелых в США скончалась Светлана Аллилуева — дочь Иосифа Сталина. Она вошла в историю благодаря своему побегу из СССР в 1967 году, что привело к грандиозному скандалу и отставке главы КГБ Владимира Семичастного. О роли Аллилуевой в советской истории, о лишении ее привилегий после смерти отца и сотрудничестве с американскими спецслужбами «Лента.ру» поговорила с историком-архивистом, доктором философии Леонидом Максименковым.

«Лента.ру»: Каким человеком была Светлана Аллилуева?

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Максименков: Это любимая и единственная дочь хозяина 1/6 части земного шара. Она выросла без матери, которая покончила с собой, когда Светлане было всего шесть с половиной лет. Время спустя уже ее дети были вынуждены от нее отказаться. У дочери Сталина трагическая судьба.

Она оставила мемуары о своем отце. Благодаря им мы имеем представление о семейной жизни вождя. А вообще Сталин не отличался публичностью. До 1935 года, когда были опубликованы первые фотографии Светланы и Василия с отцом, многие люди не знали, что у него есть дети.

Советская элита не афишировала своих жен и детей, все держалось в тайне. И вдруг в «Пионерской правде» и некоторых западных изданиях появились снимки Сталина с потомством. Это стало откровением. Лидера СССР показали просто как отца.

Сталин часто фотографировался с детьми: например, во время первомайской демонстрации в 1952-м с ним обнималась на трибуне мавзолея школьница Вера Кондакова. Ревновала ли Светлана?

Думаю, нет. Просто Сталин как бы открыл традицию: он отец не только своих детей, но и всей советской детворы. После этого уже пошли его фотографии на приемах, с хлопкоробами и пионерами. Во второй половине 1930-х часто публиковались снимки Сталина с девочками в национальных одеждах. Мамлакат Нахангова из Таджикистана, Геля Маркизова из Бурятии… Их фотографии висели во всех детских садах СССР.

У Светланы было хорошее образование. А способности — средние?

Она поступила в университет в разгар Великой Отечественной, публичную жизнь не вела. Всемирная известность пришла к дочери Сталина в 1967 году, когда она попросила политического убежища и приехала в Америку.

Это ее главный вклад в историю — момент, когда Светлана, по советской терминологии, изменила Родине. Дочь генералиссимуса, пусть и покойного, приезжает в страну, которая считалась вероятным противником СССР. Это же какой скандал!

В США Аллилуева опубликовала две книги. Они содержат документы, показывающие Сталина и его элиту с закрытой стороны. Большинство людей во всем мире не имели никакого представления о жизни за Кремлевской стеной. А Светлана это немножко подсветила.

Ее можно причислить к золотой молодежи?

Аллилуева ходила в элитную школу, отдыхала на закрытых дачах, каталась на катерах последних моделей. При этом ей разрешалось посещать новогодние вечеринки в университете. Конечно, все понимали, кто она такая. В отличие от своего брата, Светлана не стала «гулять». Присутствовала сдерживающая сила. Затем начались ранние браки, любовные истории.

Сталин вроде бы заставлял членов ЦК ВКП(б) выполнять любые указания своей дочери?

Все это было лишь на уровне шуток, не более. Важно другое: благодаря дочери Сталин всерьез заинтересовался тем, как обстоят дела в сфере образования. Задавал вопросы о методиках преподавания, учебниках, в каких зданиях учатся дети, какие у них промокашки, ластики, карандаши. Погрузившись в тему, Сталин пришел в ужас. Почти все оказалось ужасного качества! В 1935 году Политбюро принялось штамповать решение за решением по реформе школы. По всей стране развернулось строительство. Стали печатать тетрадки высокого качества и составлять новые единые учебники, так называемые краткие курсы. Ввели новую систему оценок, существующую до сих пор: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

Изменения образовательной системы — это влияние детей Сталина?

Опосредованное. Он увидел, чем их пичкают в школе. И ему это сильно не понравилось. Схожий интерес у него проявился к авиации. Из-за Василия, конечно. (Сын Сталина служил военным летчиком и участвовал в Великой Отечественной войне, был ранен. Совершил 26 боевых вылетов, сбил три немецких самолета. В 1948 году был назначен командующим ВВС Московского военного округа, получил звание генерал-лейтенанта авиации. Снят с должности в июле 1952-го — прим. «Ленты.ру».)

Сталин прислушивался к информации и дорожил мнением своих детей.

Дети многих партийных вождей подались в науку: Сергей Хрущев, Серго Берия, Серго Микоян… Имела ли таланты Светлана?

Многие отпрыски пошли по военной линии, как Василий [Сталин]. Роли для мальчиков и девочек тогда были четко распределены. У Светланы был талант к иностранным языкам. Девочка не без способностей, любила искусство, ходила в Третьяковскую галерею. Поступила на исторический факультет. Цепь решений ЦК по историческим вопросам — это косвенное влияние Светланы. Послевоенная московская молодежь тянулась к музыке и культуре. Это считалось престижным.

Научные работы Светланы оценивать трудно. При жизни Сталина она под псевдонимом С. Васильева напечатала в журнале «Молодой большевик» статью «Уничтожение противоположности и стирание различий между городом и деревней в СССР». В посвящении отцу Светлана написала: «Дорогому папе, первая работа, июнь 1952 года». На самом деле эту статью мог написать кто угодно.

Особых писательских талантов у Аллилуевой не было. Она издала незапоминающиеся воспоминания. Тексты в двух ее книгах, думаю, были дополнены чужими очень кондовыми антисоветскими пассажами. Читателю предлагалась американская версия советской истории. Иначе бы книги не продали. Разумеется, никакими выдающимися учеными дети партийных вождей не были.

Ни один?

Представьте: к вам приходит устраиваться на работу сын Берии. Не возьмете его? Не назначите начальником? Еще как назначите! Тень всесильного отца. Или взять сына Хрущева. До 30 лет он уже был доктором наук, профессором, Героем Социалистического Труда, кавалером ордена Ленина и лауреатом Ленинской премии! Можно ли поверить в подобную гениальность? Конечно, нет!

Без отца не видать Сергею Никитовичу подъема?

Исключено. А сами дети в свои способности верили. И сильно переживали, когда лишались своих должностей после опалы родителей. Считали, что их незаслуженно обидели.

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Есть мнение, что в своих воспоминаниях Аллилуева слишком жестко прошлась по брату…

Ну, диагноз «алкоголизм» ему действительно ставили. К слову, нормально ли назначать 27-летнего парня командующим ВВС Московского военного округа? Это же небо столицы страны, у которой в тот момент еще не было ядерного оружия.

Кому такое пришло в голову?

Подхалимам, которые его спаивали. Думаю, Сталин уже с 1930-х готовил и Василия, и Светлану на высшие государственные должности. Только дочь пошла бы по идеологической линии. Могла бы возглавить культуру. Например, дочь болгарского вождя Тодора Живкова Людмила стала членом Политбюро и министром культуры, организовывала празднования 1300-летия болгарского государства. И вдруг умерла при странных обстоятельствах.

То есть Светлана Аллилуева могла занять нишу Екатерины Фурцевой?

Легко. Но окружение бы этому противодействовало. Иначе получилась бы наследственная монархия. Возвращаясь к Василию, он такой уровень не потянул. У него падали самолеты. А пролетая над Красной площадью 1 мая 1952 года, один из них чуть не задел звезду Спасской башни. Так руководил сын Сталина… Поэтому его и сняли. В общем, не считаю, что Светлана слишком сгустила тона по поводу Василия. Есть другая фигура, которую она реально размазала.

И кто же это?

Берия. У Светланы была немыслимая ненависть к Лаврентию Палычу, хотя он знал ее еще маленькой девочкой. Но Берию у нас принято поливать. Это главный отрицательный персонаж.

На самом деле — не главный?

Он выполнял свою работу. Без Берии не было бы атомной бомбы. Он руководил госбезопасностью во время Великой Отечественной войны, которая у нас считается главным событием истории. Дьявол ли Берия? Думаю, историкам еще только предстоит оценить его истинную роль.

Почему Аллилуева больше всего ополчилась именно на Берию?

Светлана — человек своей эпохи. Хрущеву было важно обелить себя и своих соратников. Он что, не виноват в репрессиях? Еще как виноват! Но крайним решено было «назначить» Берию. Из него вылепили монстра. На самом деле Берия — лишь один из многих членов коллективного руководства. Он появился в Москве в сентябре 1938 года, когда пик репрессий уже прошел.

Правда ли, что Сталин накричал на Светлану за связь с драматургом Алексеем Каплером, обозвал ее шлюхой, а его за эти отношения посадил? Распространено утверждение, что «отец народов» ревновал дочь ко всем ее мужчинам…

Не знаю, кричал ли Сталин — соответствующих документов нет. Но по поводу Каплера было закрытое постановление ЦК. Ему следовало думать о своих действиях: познавший жизнь 40-летний мужчина влюбился в 16-летнюю девочку. Во все времена такое вызвало бы вопросы. Что у них общего? Каплеру намекали, что союз с дочкой вождя не желателен. Кажется, он не понял.

Во время боев под Сталинградом осенью 1942 года Каплер работал спецкором «Правды». 14 декабря опубликовал заметку с места событий — «Письмо лейтенанта Л.» Его ласково называли Люсей — уменьшительным от Алексея. Вообще он планировал цикл писем, но на первом же все прервалось. Сталин прочитал и догадался, о чем идет речь. Там было, например, такое: «Помнишь Замоскворечье, наше свидание в Третьяковской галерее?» Они действительно ходили в Третьяковку, а позади шагала охрана. В окончании письма сообщалось: «Любимая, я буду писать тебе и буду ждать твоих писем. Если бы ты знала, как они нужны здесь. Скоро вечер, и в Москве скоро вечер. Из твоих окон видна зубчатая стена Кремля и над ней небо Москвы». Сперва Каплеру дали шанс. Предложили писать сводки с фронта и забыть о несчастной девочке.

Драматург не осознал серьезность положения?

Возможно, делал вид, что ничего не понимал. После третьего или четвертого предупреждения его арестовали и осудили. Провел десять лет в лагерях. Тогда Сталин понял, что в воспитании дочери была допущена ошибка. Светлана росла без матери в окружении тетушек, которые погрязли в склоках между собой. Впервые она вышла замуж в 18 лет, а в 19 родила ребенка (будущего кардиолога Иосифа Аллилуева — прим. «Ленты.ру»). По тем временам это считалось рано. Потом случился развод, появился новый муж и так далее. Я читал документы о Светлане, рассекреченные американцами. Один осведомитель сообщал: дочь Сталина — нимфоманка. В чем-то она затмевала даже Галину Брежневу.

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У Светланы присутствовала обида на Хрущева?

Вероятно. С 1952 года Аллилуева жила в знаменитом Доме на набережной. Ей выделили пятикомнатную квартиру, полностью обеспечили материально. Но за ней числилась также историческая квартира Сталина в Кремле с библиотекой, которую собирала ее мать. После смерти отца ключи от этой квартиры у Светланы немедленно забрали. Обидели девочку номер один Советского Союза! Плюс лишили пропуска в Кремль. Она была потрясена.

Еще ведь и брата арестовали…

Василий на каждом углу говорил, что отца убили или отравили. Светлана неоднократно навещала брата в тюрьме. Потом ей деликатно предложили сменить фамилию. После смерти Василия она умоляла Хрущева позволить похоронить тело рядом с матерью на Новодевичьем кладбище. Тот отказал. В общем, недовольство Светланы постепенно росло.

Что и мотивировало ее на побег?

Советская власть была жестока к своим бывшим слугам. Нечто подобное испытали дети Хрущева, Молотова, Маленкова. Особенно Серго Берия. Светлана опередила свое время: поняла, что на власть рассчитывать нельзя. Поэтому решилась на такой шаг.

А когда Аллилуева приступила к мемуарам?

«20 писем к другу» как бы адресованы неизвестному близкому человеку. Их Светлана написала на даче в подмосковной Жуковке летом 1963 года. Там рассказывается о детстве, о смерти отца, о личных переживаниях. Приложены адресованные дочери записки Сталина, шуточные приказы Светланы. Словом, очень личные документы. Рукопись Аллилуева передала на Запад со своим знакомым Трилоки Каулем, который был послом Индии в Москве. Он стал последним иностранцем, с кем встречался Сталин за несколько недель до официальной даты своей смерти. По удивительному совпадению именно ему было суждено вывезти мемуары дочери вождя из СССР.

Когда Светлана передала бумаги?

Году в 1966-м, до ее отъезда в Индию. Понятно, что, если бы рукопись книги с документами Сталина нашли у нее при таможенном досмотре в Шереметьево, никуда бы она не полетела. Мы не можем судить, идентична ли первоначальная рукопись той книге, которую потом издали в США. Но совершенно точно основной массив был готов заранее, и Светлана детально обдумывала свой побег. Уже на своем первом интервью в американском посольстве в Дели она заявила о существовании такой книги. Наверное, для убедительности что-то показала. Работа над экспертизой мемуаров продолжилась в Швейцарии. Причем были задействованы ведущие советологи, и даже бывший посол США в СССР Джордж Кеннан. Он выступил в качестве закулисного консультанта и признал подлинность мемуаров.

Затем Светлане сделали щедрое предложение насчет публикации?

По неофициальным данным, она заработала два с половиной миллиона долларов. В пересчете на сегодняшний курс это примерно 20 миллионов. Не будь этой книги и документов, ценность побега Аллилуевой для американцев значительно бы снизилась. А так получилась мощнейшая пропагандистская акция в год 50-летия Октябрьской революции. Журнал Time вообще назвал Светлану самым видным советским перебежчиком со времен Льва Троцкого (хотя Троцкого выслали против его воли).

Решение Аллилуевой не возвращаться из-за границы сильно ударило по имиджу советских властей?

Думаю, да. Ей ведь несколько раз отказывали. А тогда неожиданно разрешили. Основанием для выезда послужила необходимость доставить в Индию урну с прахом ее гражданского мужа Браджеша Сингха. Он был коммунистом и представителем крупной аристократической семьи. Его племянник занимал высокий пост в правительстве Индиры Ганди.

Светлана была невыездной?

Выпускать за границу ее побаивались, тем более имелся неприятный опыт с Василием, который после смерти отца оказался в тюрьме. Советское руководство понимало, что выпускать Аллилуеву из страны — все равно что дразнить гусей. Могла возникнуть очень опасная ситуация, провокация или похищение. Все-таки шла очень серьезная идеологическая война с диверсиями с обеих сторон. Так вот после смерти Сингха Светлана вновь написала Леониду Брежневу и Алексею Косыгину. И руководство СССР почему-то допустило слабинку: отказалось от выбранной линии. Аллилуевой разрешили выехать на неделю.

И дали сопровождающих из КГБ?

Официально — по линии МИД. В Дели ей предписали жить в советском посольстве. После того как семья Сингха развеет его прах над Гангом, Светлана должна была вернуться в Москву.

Прослеживается удивительная цепочка нарушений, совершенно непростительных с точки зрения советской власти. Сопровождающая не особо следила за Аллилуевой. Из посольства дочь Сталина уехала в деревню к родственникам мужа. И неделя превратилась в месяц, после чего ей разрешили еще продлить пребывание в Индии. Неизвестно, что Светлана делала в этот период и с кем встречалась. Но к ее приходу в посольство американцы явно были готовы. Трудно поверить, что человека с улицы сходу сажают в транзитный самолет в Дели и тайно вывозят из страны в Рим, а оттуда в Швейцарию.

Эти события уложились в период с 6 по 8 марта. Тогда же в Индии находился с визитом начальник Генштаба Вооруженных сил СССР Матвей Захаров. Все советское посольство было занято приемом маршала. Кроме того, в 1967 году в Советском Союзе впервые широко праздновали Международный женский день. Все занимались организацией торжественного концерта и банкета. О Светлане на какое-то время забыли. А самый главный прокол допустил посол Иван Бенедиктов, прожженный человек, попавший в высшую советскую власть еще в 1937-м.

Что сделал бывший сталинский министр сельского хозяйства?

Внезапно размяк перед дочерью Сталина. Может, увидел у нее черты отца… В общем, Бенедиктов выдал Светлане ее загранпаспорт. Это было строжайшее нарушение инструкции! Когда советские туристы выезжали в капиталистическую страну, их паспорта находились у руководителя группы. Каждому выдавали документ на руки только в аэропорту места прибытия. Так вот, Светлана получила свой советский загранпаспорт за три дня до планируемого вылета в Москву. И в паспорте была записана не вымышленная фамилия, как полагалось, а настоящая. С реальной датой рождения. Американцы проверили данные по своим базам, и все совпало.

Кого в этой истории признали крайним?

Председатель КГБ при Совмине СССР генерал-полковник Владимир Семичастный не случайно был снят с поста и отправлен на Украину на низкую должность — заместителем председателя Совмина УССР. Новым руководителем госбезопасности на волне скандала стал Юрий Андропов.

Хотя и Брежнев, и Политбюро прекрасно понимали, что Светлана не обладала важными секретами. Так была построена советская система: дети почти ничего не знали о работе своих родителей. Те держали рот на замке, домой документы не приносили, за столом о своей деятельности не разговаривали

Аллилуеву можно назвать оппозиционером, диссидентом?

26 апреля 1967 года она дала пресс-конференцию в США. Уже тогда американцы поняли, что она не станет плясать под их дудку и озвучивать заготовленные тексты. Она назвала себя религиозным человеком, лишенным в СССР свободы вероисповедания. Свой побег Светлана представила следствием несогласия с действующей властью. И особо подчеркнула, что ответственность за репрессии несет все коллективное руководство партии, а не только ее отец. Светлана дала понять, что Сталина незаслуженно обвинили во всех преступлениях как единственного виновника. Этой же линии она придерживалась в мемуарах: виноват Ленин, а не Сталин, который получил политическую систему в наследство.

Как она жила в эмиграции?

Особо ни с кем не дружила. Кстати, еще были живы эмигранты первой волны. Тот же Александр Керенский. Светлану, конечно, не принимали и не воспринимали. Она оказалась между двух огней. Вроде бы и дочь Сталина, и советскую власть предала. В итоге попала в полурелигиозную секту. Начались хождения по разным религиям: то она православная, то интересуется буддизмом, то принимает католичество. В общем, явный сумбур — как с мужчинами, так и с религией.

Верно ли, что ближе к концу жизни у Светланы сформировалось психическое расстройство?