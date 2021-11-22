Как Джон Кеннеди провел последние часы своей жизни

Убийство Джона Кеннеди было совершено в 12:30 дня, 22 ноября 1963 года в Далласе, Техас. Рассказываем, как провел свои последние часы 35-ый президент США.
Ночь с 21 на 22 ноября президент провел в отеле города Форт-Уэрт, Техас.
Перед завтраком президент выступает для толпы, преимущественно республиканцев, на площади напротив Восьмой улицы. В речи Кеннеди хвалит авиационную промышленность Форт-Уэрта.
Президент занимает свое место в бальном зале отеля. Спустя 15 минут прибывает Первая леди, Жаклин Кеннеди. Президент читает свою речь.
После выступления пресс-секретарь Мак Килдафф показывает Кеннеди статью под ироничным названием: «Добро пожаловать в Даллас, мистер Кеннеди». Джон говорит жене: «Сегодня мы направляемся в штат психов».
Чета Кеннеди и члены президентского окружения прибывают в муниципальный аэропорт Лав-Филд на северо-западе Далласа. Кеннеди приветствует граждан, пожимает руки. Выстраивается кортеж, и в примерно 12:00 машины выезжают из аэропорта в Даллас.
Президентский кортеж без происшествий начинает маршрут. Машины дважды останавливались, чтобы Кеннеди мог пожать руки монахиням и школьникам.
Президентский лимузин въезжает в исторический район Далласа Дили Плаза. Машина едет по Хьюстон-стрит в направлении Техасского школьного книгохранилища — по официальной версии, из его окна Ли Харви Освальд целился по президенту.
Кортеж проезжает мимо школьного книгохранилища на пересечении Хьюстон-стрит и Элм-стрит. Раздаются выстрелы — свидетели говорят о двух, тех или четырех выстрелах. По официальной версии, первая пуля попала Кеннеди в спину. Кортеж ускорился.
Машина прибывает в Парклендский госпиталь. Кеннеди все еще жив. Через 10 минут становится очевидно, что спасти его не удастся. В 13:00 официально зафиксирована смерть.