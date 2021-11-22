Как Джон Кеннеди провел последние часы своей жизни

Убийство Джона Кеннеди было совершено в 12:30 дня, 22 ноября 1963 года в Далласе, Техас. Рассказываем, как провел свои последние часы 35-ый президент США.

Фото: Walt Cisco, Dallas Morning News Walt Cisco, Dallas Morning News

Ночь с 21 на 22 ноября президент провел в отеле города Форт-Уэрт, Техас.

8:45

Перед завтраком президент выступает для толпы, преимущественно республиканцев, на площади напротив Восьмой улицы. В речи Кеннеди хвалит авиационную промышленность Форт-Уэрта.

9:30

Президент занимает свое место в бальном зале отеля. Спустя 15 минут прибывает Первая леди, Жаклин Кеннеди. Президент читает свою речь.

После выступления пресс-секретарь Мак Килдафф показывает Кеннеди статью под ироничным названием: «Добро пожаловать в Даллас, мистер Кеннеди». Джон говорит жене: «Сегодня мы направляемся в штат психов».

11:38

Чета Кеннеди и члены президентского окружения прибывают в муниципальный аэропорт Лав-Филд на северо-западе Далласа. Кеннеди приветствует граждан, пожимает руки. Выстраивается кортеж, и в примерно 12:00 машины выезжают из аэропорта в Даллас.

Президентский кортеж без происшествий начинает маршрут. Машины дважды останавливались, чтобы Кеннеди мог пожать руки монахиням и школьникам.

12:29

Президентский лимузин въезжает в исторический район Далласа Дили Плаза. Машина едет по Хьюстон-стрит в направлении Техасского школьного книгохранилища — по официальной версии, из его окна Ли Харви Освальд целился по президенту.

12:30

Кортеж проезжает мимо школьного книгохранилища на пересечении Хьюстон-стрит и Элм-стрит. Раздаются выстрелы — свидетели говорят о двух, тех или четырех выстрелах. По официальной версии, первая пуля попала Кеннеди в спину. Кортеж ускорился.

12:35