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Принцесса Диана тайно переодевалась в мужчину и ходила в клуб с Фредди Меркьюри

Дарья Амосова
6 часов назад

В 1981 году 20-летняя леди Диана Спенсер вышла замуж за принца Чарльза. Юная Леди Ди моментально стала любимицей публики. Она привнесла в консервативную британскую семью молодую энергию и дух, которого не хватало многовековой монархии. «Королева Людских Сердец» общалась с простыми людьми охотней, чем с герцогами, и тусовалась со знаменитостями, которые даже для тех времен считались экстравагантными. Как писали биографы, это было отдушиной и спасением от жестких требований к роли принцессы.

Леди Диана ходила в клуб с Меркьюри, переодевшись мужчиной
Фото: John Mathew Smith, globallookpress.comJohn Mathew Smith, globallookpress.com

Например, Диана близко общалась с Элтоном Джоном и Фредди Меркьюри, выдающимися английскими музыкантами 80-х. Дружба с солистом группы Queen была неизвестным фактом для общественности вплоть до 2013 года.

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В 2013 году британская комедийная актриса Клео Рокос выпустила мемуары The Power of Positive Drinking («Сила позитивного питья»), где рассказала о походе в гей-бар с Леди Ди и Меркьюри.

По словам Рокос, актриса сблизилась с Дианой в 80-х. Однажды вечером женщины отдыхали в компании Меркьюри и комика Кенни Эверетта. Компания сидела в доме последнего, смотрела сериал, все шутили и смеялись.

Встал вопрос, как будет развиваться вечер дальше. Троица хотела пойти потанцевать в Royal VauxHall, культовый гей-клуб Лондона. Но перед ними стояла проблема. Диана была не просто принцессой и будущей королевой, а возможно, самой известной женщиной мира на тот момент. За «Королевой Людских Сердец» повсюду следовали фотографы, мечтающие заполучить эксклюзивный снимок принцессы.

Троица боялась за репутацию Дианы. Какой будет реакция британской монархии, когда все таблоиды выйдут с ее фотографией из гей-клуба на первой странице! Но принцесса c восторгом приняла идею и настояла на походе в клуб.

Фредди Меркьюри ее поддержал: «Дайте девушке повеселиться!».

Хозяин дома вынес одежду, которая могла бы подойти Диане: армейскую куртку, темные солнцезащитные очки-авиаторы и кожаную кепку.

«Рассматривая ее в полумраке, мы решили, что самая известная икона современного мира может просто сойти за довольно эксцентрично одетого гея», — вспоминает Рокос.

Компания пошла в клуб, окружая Диану на случай, если бы в ней кто-то признал будущую королеву Британии. К счастью, сами Меркьюри, Рокос и Эверрет были большими звездами — никто не обращал внимание на парня в куртке, который шел поблизости. Это помогло Диане проскочить в клуб незамеченной.

«Диана и Фредди хихикали, как школьники. Она заказала белое вино и пиво. Когда все было сделано, мы посмотрели друг на друга, объединившись в нашем победоносном поиске. Мы сделали это!».

Люди,Чарльз Виндзор,Элтон Джон,
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