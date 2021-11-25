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Мужчина купил два пирога и оставил сотрудникам пекарни 149 тысяч рублей чаевыми

Lenta.ru
2 часа назад

Сотрудники пекарни в американском городе Белвью, штат Небраска, были шокированы, когда посетитель сделал заказ на пять долларов (373 рубля) и оставил две тысячи долларов в качестве чаевых. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Мужчина оставил сотрудникам пекарни 149 тысяч рублей чаевыми
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сотрудник пекарни The Omaha Bakery Престон Рат рассказал, что покупатель по имени Николас купил два пирога с начинкой. Счет за заказ составил пять долларов (373 рубля). Мужчина расплатился и вписал в поле «чаевые» две тысячи долларов (149 тысяч рублей).

«Я сказал: "Это ошибка, вы оставили слишком много чаевых", а он ответил: "Если вы не нажмете "ОК", я зайду за стойку и сам нажму "ОК"», — отметил Рат.

Фотографии счета опубликованы на странице пекарни в Facebook. Владелица The Omaha Bakery Мишель Кайзер сообщила, что сотрудники заведения разделят чаевые между собой.

«Он знал, что сейчас тяжелые времена из-за пандемии COVID-19. Он знал, что людям приходится непросто. Он заметил, что наши сотрудники работают очень, очень усердно», — заявила Кайзер.

Ранее сообщалось, что посетитель ресторана в американском городе Гейнсвилл, штат Флорида, поблагодарил сотрудников ресторана за работу и оставил им десять тысяч долларов (745,6 тысячи рублей) в качестве чаевых. Посетитель захотел пообщаться со всеми сотрудниками заведения.

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