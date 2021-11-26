Как советская спекулянтка произвела сенсацию в науке

Вопреки тому, что Советский Союз был обществом «профессиональных» атеистов, там не исключали возможности существования экстрасенсов, но, разумеется, рассматривали это не как нечто, просочившееся из тонких, мистических миров, а как научный феномен.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Среди немногочисленных советских экстрасенсов была женщина по имени Нинель Кулагина. Ее ранняя биография отмечена активным участием в сражениях Великой Отечественной войны, однако в послевоенное время девушка покатилась по наклонной: она была замечена в ряде преступлений. Она спекулировала на дефицитных товарах, рассказывая, мол, что у нее есть установленные контакты с влиятельными людьми, а поэтому она сможет за скромный гонорар помочь добыть какую-нибудь бытовую техническую редкость. Например – холодильник. Разумеется, своего обещания она не выполняла и растворялась в паутине запутанных ленинградских улочек с прикарманенными наличными.

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Неоднократно попадая в поле интересов советской милиции, она как-то оказалась на приеме у специалиста-психотерапевта для прохождения экспертизы. Тогда и выяснилось, что у этой женщины есть ряд очень интересных и самобытных исключительно сверхъестественных качеств.

В частности, она умела передвигать небольшие предметы силой мысли, читала затылком, свободно вращала усилием мысли стрелку компаса. Сама она утверждала, что способности передались ей от матери, еще в юном возрасте она заметила, что, когда она злится, мелкие предметы по каким-то причинам свободно разлетаются от нее в разные стороны. Однако для того, чтобы обуздать стихию своего дарования, ей пришлось проделать большую работу над собой, она начала систематически медитировать и очищать свой разум от всяческих эмоций.

Феномен Нинели Кулагиной многократно исследовался ведущими специалистами в области психиатрии. В частности – ей предлагали разделить внутри сырого яйца белок от желтка, силой мысли остановить сердце лягушки, прочесть текст, написанный за ее спиной. В 1968 году черно-белые видеозаписи экспериментов с участием Нинели были показаны по западным СМИ и это вызвало настоящий всплеск интереса к ней со стороны парапсихологов. Простой советской девушкой увлеклись лучшие умы всего мира, ее сверхъестественные возможности активно обсуждались во многих странах.

Как это ни удивительно, но одними из главных традиционных оппонентов экстрасенсов стали другие профессиональные обманщики – фокусники. Эти люди, знаменитые ловкостью рук, сбили спесь со множества мнимых пророков и экстрасенсов. И именно в стане мастеров иллюзий и раздался первый ропот.

Следом за ними подтянулись и ученые: во-первых – феномен Нинели начали исследовать не только ленинградские специалисты, которые, потенциально, могли искать легкой славы, но и их коллеги из Москвы. Во-вторых – условия экспериментов стали намного жестче: Нинель начали досконально обследовать перед началом опытов. Тогда же выяснилось, что истоки ее талантов правильней искать именно в области умелых манипуляций, а не каких-то чрезвычайных сверхъестественных навыков.

Во время одного из осмотров выяснилось, что для демонстрации своих способностей она использовала простые капроновые нити, которые предварительно выдергивала из обычных косынок, незаметно набрасывая их на предмет, она отвлекала внимание легковерных наблюдателей мученическим выражением лица. Другой ее редчайший навык, умение манипулировать стрелкой компаса, был следствием довольно несложного трюка – Нинель прятала в ладони магнит. А что же со чтением затылком? Будучи умелым манипулятором, она прятала в пальцах руки, которую страдальчески подносила к лицу, осколок зеркала.