Кем была женщина, которая уничтожила Колчака

О последних днях жизни адмирала Колчака написано и сказано немало. Но лишь в нескольких предложениях упоминается о черемховском подполье, которое сыграло важную роль в пленении Верховного правителя. Во главе подполья стояла простая сельская учительница.

Фото: Русская семерка Русская семерка

При взгляде на невысокую шатенку с голубыми глазами, лицо которой часто озаряла приветливая улыбка, сложно было поверить, что эта женщина – опытный руководитель подполья и безоговорочный лидер для сотен мужчин. «Товарищ Елена» – так называли ее подпольщики. В родном Красноярске девушку знали как Августу Бердникову – скромную и ничем особо не выделявшуюся дочь рабочего-железнодорожника.

Видео дня

После окончания женской гимназии в Ново-Николаевске Августа Васильевна некоторое время проработала учителем в сельской школе, но события в стране не позволили ей остаться в стороне. В 1917 году она вступает в ряды большевистской партии, а уже летом 1919 года по заданию Иркутского губкома перебирается в Черемхово для организации подпольной работы.

По воспоминаниям члена иркутского подполья Д. Жирковой, в обычной жизни Лена была тихой и скромной. Доброй улыбкой могла расположить к себе всякого. И лишь в минуты опасности она проявляла те качества, которых требовала революционная обстановка: принципиальность, решительность, хладнокровие, хитрость. Она сумела бежать из тюрьмы и буквально через несколько месяцев избежала третьего ареста, присев к люльке с младенцем и притворившись молодой матерью на конспиративной квартире, куда нагрянула колчаковская контрразведка.

В Черемхово товарищ Елена проявила впечатляющие организаторские способности. Она быстро сколотила костяк большевистского подполья, установила связь с шахтерскими лидерами и местными партизанами. Но главное – развернула кипучую деятельность антиколчаковского сопротивления. Хрупкая женщина сумела быстрее всех в губернии подготовить рабочих к восстанию для становления Советской Власти.

6 декабря 1919 года на сходке в районе Андреевского рудника подпольщики во главе с Бердниковой решили организовать несколько диверсий на железной дороге, взорвать копи и саботировать поставки угля для белочехов. На 19 число была намечена всеобщая забастовка шахтеров, которую планировали развернуть в вооруженное восстание.

Для реализации намеченного Елена самолично проехала по копям, заручившись поддержкой шахтеров. К Черемхову по ее просьбе подошел один из партизанских отрядов. В городе и на железнодорожной станции черемховские рабочие начали формировать боевые дружины. Стачкомы развернули агитацию даже в чехословацких войсках. В результате черемховское подполье заручилось поддержкой многих солдат. Как стало понятно через несколько дней, вся эта деятельность оказалась важной не только для становления Советской Власти в Черемхово.

На заседании накануне забастовки участники горячо обсуждали еще один вопрос – остановку поезда, который вез в Иркутск Колчака и золотой запас. Ранее подпольщикам удалось взять контроль над участком железной дороги на станции Черемхово и телеграфом. Они перехватывали все сообщения, которые Колчак пытался отправить главнокомандующему Союзными войсками генералу Жанену.

12 января со станции Зима пришло сообщение, что поезд 58 БИС, в котором «точно Колчак», движется в сторону Черемхово. Подпольщики во главе с Товарищем Леной разработали план, который должен был нарушить беспрепятственное движение «Верховного правителя» и «народного богатства». Начальнику чехословацкого гарнизона предъявили ультиматум. Ни одного пуда угля он не получит, пока не выдаст Колчака! В тот же день прошел двухтысячный митинг, на котором выступления товарища Лены с призывами задержать поезд с Колчаком были встречены восторженными аплодисментами.

Навстречу приближающемуся поезду вышли 6 тысяч рабочих, вдохновленных речами Августы Бердниковой. Огромное шествие с красными знаменами напугало чехословацких командиров. Они пообещали допустить в поезд представителей шахтеров для сопровождения Колчака и золотого запаса до Иркутска. И хотя злополучный поезд «проскочил» Черемхово, у подпольщиков был в запасе план «Б», досконально продуманный их лидером – товарищем Леной.