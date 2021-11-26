Как сейчас живут дети Романа Трахтенберга

Роман Трахтенберг был известным шоуменом и телеведущим, которого знали многие благодаря эпатажному образу. Он скончался в 2009 году в результате сердечного приступа. В тот момент он вел шоу на радио и заявил, что хотел бы умереть на суете. Перед рекламной паузой он обещал вернуться, но его забрали на "скорой". У Трахтенберга осталось два сына, на момент смерти им было 15 и 20 лет. В материале "Рамблера" — о том, как они живут сейчас.

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Сергей Семенов

Кадр из телепередачи «Говорим и показываем»

О том, что у Трахтенберга есть 20-летний сын, он узнал за два года до своей смерти. В 1989 году наследника ему родила его возлюбленная Алена Семенова, которая жила в городе Лесосибирск в Красноярском крае. После встречи их родство подтвердил ДНК-тест. Трахтенберг, в свою очередь, не отказался от сына, а старался его поддерживать — перевез в Москву и помог получить высшее образование в МГУ.

После смерти отца Семенов не претендовал на наследство, хотя позднее признался, что надеялся, что что-то получит. Он окончил МГУ и стал звукорежиссером. В 2012 году он женился, а спустя год у пары родился сын Леонид. На протяжении нескольких лет он проживал в однокомнатной квартире на Ленинградском проспекте, а потом рассказал, что бывшая гражданская жена Трахтенберга, Елена, попросила его освободить помещение.

По словам Семенова, отец сам привез его в эту квартиру и сказал, что он может тут жить. Фактически она была записана на Елену, но они договорились, что в квартире будет проживать сын. В итоге ему пришлось съехать с женой и ребенком.

«Был такой разговор, что Лена приехала с бумагами. Там было написано: "Я отказываюсь от квартиры". Я отказался подписывать. В итоге мы с женой решили, что свое спокойствие дороже и съехали. Сейчас Лена сдает квартиру. Я ей не звонил», — признался он в одном из интервью.

Лев-Давид Горбунов

Младший сын Трахтенберга родился в 1994 году от гражданской жены Елены Романовой. Они познакомились в Санкт-Петербурге, но их брак распался, когда шоумен переехал в Москву. Близкие Трахтенберга говорили, что он гордился младшим сыном и часто рассказывал о его достижениях.

После смерти шоумена в его завещании было написано, что все свое имущество он оставил младшему сыну. Его пытались оспорить, но суд подтвердил, что все было написано рукой Трахтенберга. В итоге Лев-Давид получил 3 квартиры в Москве, 4 квартиры в Петербурге, коттедж в Ленинградской области, кафе в центре Петербурга, сундук с золотыми монетами, золотые статуэтки и украшения, автомобили.