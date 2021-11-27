Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+5° в 
USD 75.59EUR 84.95
Войти в почту

Куда пропал Моргенштерн

Мира Маркина
36 минут назад

Пропажа рэпера Моргенштерна — одна из самых обсуждаемых тем в соцсетях сейчас. Пишут, что музыкант вместе с женой Диларой уехал из страны. Что известно о его исчезновении — в материале "Рамблера".

Куда пропал Моргенштерн
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пятницу 26 ноября артист должен был выступать в клубе GIPSY, но за день стало известно, что концерт перенесли на 2022 год, а вместо Моргенштерна на сцену выйдет Slava Marlow. Концертный директор рэпера сообщил, что сольных концертов на ближайшее время не запланировано и дело "во внутренних моментах".

Видео дня

"Концерт перенесен. Зачем это объяснять? У нас внутренний есть момент. Если будет о чём рассказать, мы публично расскажем. Пока говорить не о чём. Просто надо, чтоб люди перестали уделять много внимания какой-то сторонней ерунде. Там немножечко таких тем касается, что в целом не должны касаться", — заявил он изданию "Подъем".

Однако в Telegram-каналах появилась информация, что Моргенштерн тайно уехал из России в Белоруссию, сев в Смоленске на поезд до Минска с женой и охраной. Представители музыканта никак не комментируют его отъезд. На вопрос Daily Storm "Есть ли у рэпера какие-то концерты в ближайшее время в Белоруссии?" его концертный директор ответил, что запланировано одно частное мероприятие в Белоруссии, но подробнее он не может рассказывать. В социальных сетях рэпер и его жена молчат. Последние публикации были три дня назад.

"Потеряли пацана", "У него нет связи в самолете до США", "Как ветром сдуло", — пишут пользователи Twitter, гадая, где сейчас музыкант.

Телеканал РЕН ТВ утверждает, что Моргенштерн с Диларой находятся на острове Палм-Джумейра в Дубае. Журналисты связались с сотрудниками отеля, которые подтвердили, что они остановились у них, но сейчас отдыхают и не могут ответить.

Некоторые предполагают, что это очередной хайп и Моргенштерн специально устроил свою "пропажу".

"Алишер - гений маркетинговых ходов и отец хайпа. Не исключено, что всё это хорошо разыгранная постанова. Хотя общий фон способствует, конечно, тому, чтобы свалить", — пишет Telegram-канал "Только никому".

Люди,РЕН ТВ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители