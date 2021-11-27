Куда пропал Моргенштерн

Пропажа рэпера Моргенштерна — одна из самых обсуждаемых тем в соцсетях сейчас. Пишут, что музыкант вместе с женой Диларой уехал из страны. Что известно о его исчезновении — в материале "Рамблера".

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В пятницу 26 ноября артист должен был выступать в клубе GIPSY, но за день стало известно, что концерт перенесли на 2022 год, а вместо Моргенштерна на сцену выйдет Slava Marlow. Концертный директор рэпера сообщил, что сольных концертов на ближайшее время не запланировано и дело "во внутренних моментах".

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"Концерт перенесен. Зачем это объяснять? У нас внутренний есть момент. Если будет о чём рассказать, мы публично расскажем. Пока говорить не о чём. Просто надо, чтоб люди перестали уделять много внимания какой-то сторонней ерунде. Там немножечко таких тем касается, что в целом не должны касаться", — заявил он изданию "Подъем".

Однако в Telegram-каналах появилась информация, что Моргенштерн тайно уехал из России в Белоруссию, сев в Смоленске на поезд до Минска с женой и охраной. Представители музыканта никак не комментируют его отъезд. На вопрос Daily Storm "Есть ли у рэпера какие-то концерты в ближайшее время в Белоруссии?" его концертный директор ответил, что запланировано одно частное мероприятие в Белоруссии, но подробнее он не может рассказывать. В социальных сетях рэпер и его жена молчат. Последние публикации были три дня назад.

"Потеряли пацана", "У него нет связи в самолете до США", "Как ветром сдуло", — пишут пользователи Twitter, гадая, где сейчас музыкант.

Телеканал РЕН ТВ утверждает, что Моргенштерн с Диларой находятся на острове Палм-Джумейра в Дубае. Журналисты связались с сотрудниками отеля, которые подтвердили, что они остановились у них, но сейчас отдыхают и не могут ответить.

Некоторые предполагают, что это очередной хайп и Моргенштерн специально устроил свою "пропажу".