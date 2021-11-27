Кому Михаил Горбачев больше всех отомстил за ГКЧП

История августовского путча 1991 года до сих пор вызывает немало вопросов. Многие обратили внимание на то, что участники ГКЧП за попытку государственного переворота отделались, в сущности, «лёгким испугом». Сильнее других пострадал лишь генерал-лейтенант КГБ Юрий Плеханов, сыгравший ключевую роль в «форосском сидении» Михаила Горбачёва.

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Юрия Плеханова считали одним из самых близких соратников Юрия Андропова. Когда Андропов выполнял обязанности Секретаря ЦК КПСС, Плеханов, в свою очередь, работал его секретарём, а в 1967 году вместе с шефом перешёл в КГБ. Здесь Плеханов сначала был старшим офицером приёмной Председателя КГБ СССР, а с 1970 года возглавил 12-е управление спецслужбы, ведавшее прослушкой телефонов. Ещё при Брежневе он получил звание генерал-лейтенанта, а когда главой государства стал Андропов, возглавил 9-й управление КГБ – службу охраны высших должностных лиц. Плеханов оставался в этой должности и в эпоху перестройки. В то время как соратники Михаила Горбачёва убеждали его вывести охрану из состава КГБ и переподчинить её непосредственно президенту СССР, Плеханов стремился сохранить статус-кво.

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Будучи подчинённым председателя КГБ Крючкова, Плеханов по указанию заговорщиков 18 августа вылетел в Форос вместе с Шениным, Баклановым, Варенниковым и Болдиным. Без Плеханова их попросту не пустили бы на территорию охраняемого объекта. Сразу по прибытии начальник 9-го управления взял на себя функцию руководства на даче и перекрыл выходы на случай, если бы Горбачёв попытался бежать из Фороса. Плеханов также отослал в Москву охранника Президента СССР Владимира Медведева – лично преданного Горбачёву человека. Кроме того, начальник охраны отключил главе советского государства спецсвязь и отправил в Москву президентский самолёт, организовав, таким образом, его политическую «блокаду» в течение трёх дней. Отдав распоряжения, Плеханов отбыл в столицу, оставив на месте в качестве «тюремщика» своего заместителя Вячеслава Генералова.

22 августа, после поражения путча, бывший начальник службы охраны был освобожден от должности указом Михаила Горбачёва. Президент СССР лишил Плеханова воинского звания, а также государственных наград (включая орден Ленина, орден Красной Звезды, орден «Знак Почета» и 2 ордена Трудового Красного Знамени). Одновременно Горбачёв создал Управление охраны при аппарате Президента СССР.

Фактически разжалование означало для Плеханова лишение генеральской пенсии. Для сравнения, Владимир Крючков сохранил звание генерала армии, так же, как и заместитель министра обороны Валентин Варенников. Дмитрий Язов остался маршалом. Не лишился погон и Генералов.

Внешне Плеханов разделил участь прочих обвиняемых по «делу ГКЧП» После полутора лет заключения он был выпущен на волю. Амнистирован решением Госдумы в феврале 1994 года. Однако нанёсённый Плеханову удар был настолько жёстким, что он, в отличие от других путчистов, предпочёл больше не заниматься никакой общественной или коммерческой деятельностью. С 1994 по 2002 годы он вёл жизнь обычного российского пенсионера. В чем же причина «расправы» над Плехановым? Вероятно, здесь не обошлось без банальной личной неприязни.

«Это была личная месть лицемерного пленника своему формальному конвоиру. Не более того», — утверждает ветеран советской разведки Николай Леонов в статье «Трагический август 1991-го».

Генерал КГБ Михаил Докучаев пишет, что Горбачёв, кроме разжалования, назвал Плеханова «стяжателем». Бывший начальник 9-го управления также не лез за словом в карман. После августовских событий в разговоре с офицером госбезопасности Валерием Величко Плеханов назвал Горбачёва «самовлюблённым дураком, которого успешно использовал «втемную» враг».