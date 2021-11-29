72 «невесты» Ладжуна: за что в СССР казнили брачного афериста №1

Когда этого мошенника судили, за него вступились те, кто должен был обвинять, - преданные Ладжуном советские гражданки. Тем не менее приговор, вынесенный в отношении этого жулика и убийцы, был одним из самых суровых.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Советский Ален Делон

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Аленом Делоном брачного афериста Юрия Ладжуна прозвали сыщики, пытавшиеся в 60-х годах разыскать коварного обольстителя, который курсировал в поисках одиноких сердец по СССР. На советские экраны как раз вышел фильм «Черный тюльпан» с французским актером-красавцем в главной роли. Как впоследствии выяснилось, Юрий Ладжун действительно очень походил на зарубежного актера и внешне, и своим обаянием.

Женский конвейер

В милицию о проделках неизвестного соблазнителя, обманщика и вора, воплотившего образ Остапа Бендера, «кинувшего» мадам Грицацуеву, впервые сообщили во второй половине 60-х годов. Затем из разных регионов Советского Союза стали поступать новые аналогичные заявления. Преступник успевал за несколько дней «обработать» и обворовать не одну одинокую женщину.В Калуге он предстал перед 30-летней командировочной Натальей Орловской в образе московского научного работника Николая Пущина. Пригласил в кино на фильм с Аленом Делоном. Наталья поразилась сходству киношного артиста с ее новым знакомым. Потом были ресторан, разговоры о науке. Ладжун осыпал женщину комплиментами. Выбрав момент, аферист сообщил очарованной им даме, что поиздержался в дороге, и Орловская сама одолжила обманщику 250 рублей. С этими деньгами Ладжун и пропал.Что интересно, удостоверение, которым Ладжун козырял, он тоже украл, также обманув женщину. Случайное знакомство в такси, попутчик называет свой адрес и сообщает, что едет в командировку. Мошенник отправляется к нему домой, врет жене обладателя удостоверения, что он - коллега мужа и ему негде ночевать. Та оставила Ладжуна на ночь. Жулик крадет документы и немалую сумму накопленных супругами денег. Когда милиционеры попросили женщину описать преступника, та просто показала им журнал «Советский экран» с фото Алена Делона: «Вот, как вылитый».

В Кемерове «Ален Делон» в ресторане обокрал подвыпившего физика-ядерщика Пшенцов, незаметно стащив у него документы и деньги. Милиционеры, сверив описание преступника со словесным портретом брачного афериста, решили, что теперь этот ходок наверняка будет обманывать женщин под видом физика — профессия-то на тот момент была престижная.Классический остапобендеровский вариант со свадьбой и последующим побегом с наворованным добром был осуществлен Ладжуном в Минске. Представившись девушке Наде ученым, преследуемым агентами иностранных спецслужб, жулик вовлек минчанку в круговорот страстей. Выйти замуж за «пылающего от любви» Ладжуна Надя согласилась уже на следующий день после их знакомства. Наутро после первой брачной ночи мошенник вместе с ценными вещами, подаренными на свадьбу, исчез. С собой он уносил морской кортик и отпускное свидетельство флотского офицера Чуркина.К слову, аналогичную историю со свадьбой Ладжун потом провернул в Одессе. Он представился капитаном дальнего плавания, который ходит в «загранку», заведующей теплоходным рестораном Анне Ворониной. Занял у нее деньги, потом поехал к родителям Анны, втерся в доверие к старикам и в итоге обобрал и их.

Как его поймали

Информация о «подвигах» неизвестного брачного афериста поступала к следственно-оперативной группе, занимающейся розыском преступника, практически еженедельно: жулик колесил по республикам СССР и «всплывал» то в одном, то в другом месте. Фотороботы мошенника были разосланы по всем отделениям милиции Советского Союза.И вот в Свердловске бывший армейский сослуживец Ладжуна опознал афериста - Юрий Ладжун надул и его. Они вместе ехали в поезде, Ладжун одолжил у товарища 20 рублей и тайком сошел на ближайшей станции. Оперативники собрали всю имеющуюся на Ладжуна информацию и вскоре вышли на его след. На брачного афериста навела гатчинская буфетчица, которую тот безуспешно пытался охмурить и потом переключился на ее подчиненную. В доме очередной «невесты» жулика и взяли.

Не только мошенник, но и убийца