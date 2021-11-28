Умер основатель бренда Off-White Вирджил Абло

Дизайнер Вирджил Абло, художественный руководитель бренда Louis Vuitton и основатель Off-White, умер в возрасте 41 года. Об этом сообщается в его Instagram.

"Вирджилом двигала его преданность своему делу и своей миссии — открывать двери для других и создавать пути к большему равенству в искусстве и дизайне",

— говорится в сообщении.

Известно, что дизайнер более двух лет боролся с редкой агрессивной формой рака — сердечной ангиосаркомой.

Генеральный директор Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно заявил, что все шокированы новостью о смерти Абло, а также выразил соболезнования родным и близким дизайнера.