Чем закончилась история исчезнувшей Габриэль Петито

Летом 2021 года 22-летняя девушка Габби Петито отправилась в автомобильное путешествие вместе со своим молодым человеком. Однако домой бойфренд вернулся без нее, а о ее местонахождении говорить отказался. Эта история потрясла весь мир, огромное количество пользователей социальной начали выдвигать теории, искать улики и обвинять парня Габриэль. "Рамблер" расскажет, что же на самом деле случилось с девушкой.

Фото: @gabspetito @gabspetito

Со своим молодым человеком Брайаном Габриэль познакомилась в высшей школе Bayport-Blue Point. В июле 2020 года он сделал ей предложение, и она согласилась. В то самое роковое путешествие пара отправилась второго июля 2021 года, их путешествие должно было продлиться четыре месяца. Габриэль транслировала их передвижения в социальных сетях, на фотографиях они выглядели абсолютно счастливыми. Уже в августе подача ее публикаций сильно изменилась. Как предположили подписчики девушки, что в какой-то момент ее блог в Instagram стал вести Брайан, поскольку вместо коротких подписей, которые были раньше, стали публиковаться длинные тексты. А спустя несколько дней Габриэль исчезла.

Видео дня

Последний раз родственники говорили с Габби по видеосвязи 21 августа. Еще через пару дней Петито с женихом регистрировались в одном из отелей в Солт-Лейк-Сити — столице штата Юта. А последний пост девушки был опубликован 26 августа. Далее 27 и 30 августа ее мать Николь Шмидт получила от нее сообщения. Габби писала, что они остановились в национальном парке "Гранд-Титон" в Вайоминге, а дальше поедут в Йеллоустоун. Но позже Николь стала сомневаться, что сообщения действительно писала Габриэль.

@gabspetito

Первого сентября Брайан Лондри вернулся домой, но уже один. Шли дни, а о девушке не было ничего известно, молодой также воздержался от комментариев. Родители Петито написали заявление в полицию и призвали общественность оказать помощь в поисках их дочери. Брайан был главным подозреваемым, и при этом все равно отказывался отвечать на вопросы, а спустя время и вовсе исчез.

19 сентября было обнаружено тело девушки, позже выяснилось что это Габриэль Петито. После вскрытия определили, что она умерла от удушения. А на следующий день было обнаружено тело Брайана. Посмертная экспертиза показала, что он выстрелил себе в голову.

Стоит отметить, что еще 12 августа, когда молодые люди были еще живы, к ним приехала полиция. Некий очевидец скандала вызвал полицейских, сообщив, что, возможно, происходит домашнее насилие. Согласно отчетам полиции, между влюбленными тогда произошла крупная ссора, во время которой девушка ударила своего бойфренда, а тот "схватил за лицо и толкнул" ее.

Родители Брайана, Крис и Роберта, надеются, что выводы о причинах смерти их сына станут окончанием истории о гибели его невесты и его самого.