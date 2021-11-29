Чем закончилась история исчезнувшей Габриэль Петито

Летом 2021 года 22-летняя девушка Габби Петито отправилась в автомобильное путешествие вместе со своим молодым человеком. Однако домой бойфренд вернулся без нее, а о ее местонахождении говорить отказался. Эта история потрясла весь мир, огромное количество пользователей социальной начали выдвигать теории, искать улики и обвинять парня Габриэль. "Рамблер" расскажет, что же на самом деле случилось с девушкой.
Со своим молодым человеком Брайаном Габриэль познакомилась в высшей школе Bayport-Blue Point. В июле 2020 года он сделал ей предложение, и она согласилась. В то самое роковое путешествие пара отправилась второго июля 2021 года, их путешествие должно было продлиться четыре месяца. Габриэль транслировала их передвижения в социальных сетях, на фотографиях они выглядели абсолютно счастливыми. Уже в августе подача ее публикаций сильно изменилась. Как предположили подписчики девушки, что в какой-то момент ее блог в Instagram стал вести Брайан, поскольку вместо коротких подписей, которые были раньше, стали публиковаться длинные тексты. А спустя несколько дней Габриэль исчезла.
Последний раз родственники говорили с Габби по видеосвязи 21 августа. Еще через пару дней Петито с женихом регистрировались в одном из отелей в Солт-Лейк-Сити — столице штата Юта. А последний пост девушки был опубликован 26 августа. Далее 27 и 30 августа ее мать Николь Шмидт получила от нее сообщения. Габби писала, что они остановились в национальном парке "Гранд-Титон" в Вайоминге, а дальше поедут в Йеллоустоун. Но позже Николь стала сомневаться, что сообщения действительно писала Габриэль.
Первого сентября Брайан Лондри вернулся домой, но уже один. Шли дни, а о девушке не было ничего известно, молодой также воздержался от комментариев. Родители Петито написали заявление в полицию и призвали общественность оказать помощь в поисках их дочери. Брайан был главным подозреваемым, и при этом все равно отказывался отвечать на вопросы, а спустя время и вовсе исчез.
19 сентября было обнаружено тело девушки, позже выяснилось что это Габриэль Петито. После вскрытия определили, что она умерла от удушения. А на следующий день было обнаружено тело Брайана. Посмертная экспертиза показала, что он выстрелил себе в голову.
Стоит отметить, что еще 12 августа, когда молодые люди были еще живы, к ним приехала полиция. Некий очевидец скандала вызвал полицейских, сообщив, что, возможно, происходит домашнее насилие. Согласно отчетам полиции, между влюбленными тогда произошла крупная ссора, во время которой девушка ударила своего бойфренда, а тот "схватил за лицо и толкнул" ее.
Родители Брайана, Крис и Роберта, надеются, что выводы о причинах смерти их сына станут окончанием истории о гибели его невесты и его самого.
Несмотря на то, что каждый год в США пропадают без вести сотни тысяч людей, именно эта история потрясла людей со всего мира. Пользователи до сих пор оставляют комментарии под публикациями Габриэль Петито, на сегодняшний день на девушку подписаны уже около полутора миллиона человек.