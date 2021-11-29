Что случилось с Джанни Моранди после славы

В то время, как для большинства зарубежных исполнителей путь в Советский Союз был закрыт, представителей итальянской эстрады часто приглашали в СССР на гастроли. Одним из любимых исполнителей советской молодежи в 1970-1980-е был Джанни Моранди. Популярность певца не ограничивалась Италией и Советским Союзом, на его концертах неизменно были аншлаги в любой точке мира. О том, что сейчас происходит в жизни Моранди, читайте в материале “Рамблера”

Фото: Globallookpress Globallookpress

Джанни Моранди появился на свет в простой семье домохозяйки и сапожника. С детства мальчик любил петь и устраивал для родных импровизированные концерты. Став старше, Моранди начал выступать перед местной публикой в деревенском кинотеатре, а затем стал принимать участие в различных музыкальных фестивалях и конкурсах.

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В 1963 году Моранди выпустил свой первый альбом. И с этого момента его музыкальная карьера практически не прерывалась (за исключением времени, когда он служил в армии). 1960-е годы стали временем наибольшей популярности Джанни Моранди, его имя знали все, песни были хитами. В 1970 году певец занял восьмое место на “Евровидении” с песней “Occhi di ragazza”.

Wikipedia/Eric Koch / Anefo CC0

В 1980-х Джанни Моранди покорил и советскую публику. Впервые Моранди выступил в Советском Союзе 1 июля 1965 года, когда в рамках тура международного фестиваля итальянской песни “Кантаджиро” приехал в Москву. Вместе с другими музыкантами певец выступил на сцене Зеленого театра в Парке Горького. Этот концерт транслировали по телевидению на всю страну.

В 1983 году Джанни Моранди вернулся в СССР уже с сольными концертами, которые прошли при полных аншлагах в пяти советских городах: Москве, Ленинграде, Ростове-на-Дону, Ташкенте и Риге. Был снят даже фильм о гастролях итальянца в Советском Союзе, кроме того Моранди выступил в “Голубом огоньке” и “Новогоднем аттракционе”.

Популярность Моранди в пошла на спад в начале 1990-х, но музыкант продолжал заниматься творчеством. В начале 2000-х Моранди попробовал себя в роли ведущего, а в 2012 вновь вернулся на сцену, выступив в амфитеатре Вероны вместе с Адриано Челентано. В том же году певец впервые после распада СССР побывал в России, появившись на фестивале “Легенды Ретро FM”.

За всю свою карьеру Джанни Моранди продал более 50 миллионов записей, выпустил 34 музыкальных альбома и спел около полумиллиона песен, снялся в нескольких фильмах и сериалах. Но останавливаться на достигнутом певец не собирается. Он продолжает периодически гастролировать, радовать поклонников своими песнями, играть в футбол и ведет весьма активный образ жизни.

@morandi_official

В марте 2021 года мировые СМИ облетела весть о том, что Джанни Моранди был срочно госпитализирован с сильными ожогами рук и ног. Оказалось, несчастный случай произошел, когда певец занимался работы в саду своего загородного дома. Моранди обрезал ветви кустарников, а затем собирался их сжечь. В какой-то момент музыкант оступился и упал прямо в огонь. Моранди срочно доставили в больницу, где врачи оказали ему необходимую помощь и вскоре сообщили, что жизни артиста ничего не угрожает. А сам певец, быстро оправившись от испуга, вскоре выложил на личной странице в социальной сети фото с медицинскими работниками из палаты больницы. На лице Моранди можно было увидеть его неизменную улыбку.

@morandi_official

На его страницу в Instagram подписано более миллиона человек и Моранди регулярно делится со своими фолловерами новыми фотографиями и рассказывает о событиях своей жизни. Так, например, артист отметил, что был очень рад услышать свои песни в мультипликационном фильме “Лука”, премьера которого состоялась летом 2021 года.

@morandi_official