Раскрыта причина переезда принца Гарри и Меган Маркл в США

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл приняли решение отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и переехать в США после телевизионного выступления королевы Елизаветы II в декабре 2019 года. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Фото: Globallookpress.com Globallookpress.com

Истинная причина переезда раскрыта в книге «Братья и жены: секреты частной жизни Уильяма, Кейт, Гарри и Меган», которая выходит 30 ноября. Ее автор Кристофер Андерсон утверждает, что Гарри и Меган возмутил выбор фотографий на столе королевы. Там были кадры с покойным королем Георгом VI и принцами Чарльзом, Уильямом и Филиппом, но не было фото Гарри, его жены и сына.

Видео дня

Андерсон цитирует анонимную сотрудницу дворца, которая подбирала снимки. По ее утверждению, первоначально на столе была фотография Гарри и Меган, но ее убрали перед эфиром по просьбе самой Елизаветы. Возможной причиной оскорбительного жеста было недовольство королевы желанием Гарри встречать Рождество не с ней, а с матерью Меган Маркл.

Инцидент упомянут в книге «Обретая свободу» Омида Скоби и Кэролин Дюран.

«Гарри чувствовал, что его и Меган оттесняют на второй план, и они больше не являются фундаментальной частью будущего британской монархии», — писали ее авторы.

Ранее аналогичное предположение высказывал эксперт по британской королевской семье Рассел Майерс. По его мнению, пренебрежение Елизаветы II стало последней каплей, подтолкнувшей их к переезду.

«Отсутствие фотографии во время рождественской речи королевы определенно повлияло на них», — утверждает он.

Ранее представители дворца настаивали на том, что фотографии демонстрировали порядок наследования британского престола. Елизавета II заняла трон после смерти Георга VI, а когда умрет она, корона перейдет ее старшему сыну — принцу Чарльзу. Следующие в очереди — принц Уильям и его дети.