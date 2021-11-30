Дунаевский женился на избраннице, которая младше его на 35 лет

Композитор Максим Дунаевский женился в восьмой раз на избраннице, которая на 35 лет моложе маэстро. Самому композитору 76 лет, ранее он уверял, что больше не планирует жениться, сообщает НТВ.

Фото: Global Look Press Global Look Press

Женой музыканта стала музыковед Алла Новосёлова, до этого они встречались два года. Решение Дунаевского, над которым из-за частой смены жён подшучивали его друзья, стало для всех неожиданностью. При этом композитор сумел сохранить прекрасные отношения со всеми своими бывшими супругами.

Слишком много браков — это тоже плохо. Все мои жёны ко мне хорошо относятся. А если плохо говорят, то это всё от обиды, — рассказал музыкант.

Что касается детей, то их молодожёны заводить не планируют.

Поздновато уже, хватит. Ты обязан поставить детей на ноги. Это прежде всего обязанность отца, — пояснил свою позицию Дунаевский.

У композитора есть сын Дмитрий, который появился в браке с отечественной Мэри Поппинс Натальей Андрейченко, и дочери от союза с Мариной Рождественской и внебрачной связи с Ниной Спада.