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12 часов назад

Композитор Дунаевский женился в восьмой раз

Композитор Максим Дунаевский женился в восьмой раз на избраннице, которая на 35 лет моложе маэстро. Самому композитору 76 лет, ранее он уверял, что больше не планирует жениться, сообщает НТВ.

Дунаевский женился на избраннице, которая младше его на 35 лет
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Женой музыканта стала музыковед Алла Новосёлова, до этого они встречались два года. Решение Дунаевского, над которым из-за частой смены жён подшучивали его друзья, стало для всех неожиданностью. При этом композитор сумел сохранить прекрасные отношения со всеми своими бывшими супругами.

Слишком много браков — это тоже плохо. Все мои жёны ко мне хорошо относятся. А если плохо говорят, то это всё от обиды, — рассказал музыкант.

Что касается детей, то их молодожёны заводить не планируют.

Поздновато уже, хватит. Ты обязан поставить детей на ноги. Это прежде всего обязанность отца, — пояснил свою позицию Дунаевский.

У композитора есть сын Дмитрий, который появился в браке с отечественной Мэри Поппинс Натальей Андрейченко, и дочери от союза с Мариной Рождественской и внебрачной связи с Ниной Спада.

Ранее сообщалось, что Максим Дунаевский никак не поделит с седьмой женой Мариной Рождественской загородный дом. Супруги прожили вместе 20 лет.

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