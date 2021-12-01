Друг Градского рассказал, что его сгубил "Голос"

Журналист Андрей Караулов рассказал на своем Youtube-канале о том, что участие в десятом сезоне "Голоса" стало для Градского "роковой ошибкой". Он опубликовал ролик в память о композиторе.

Фото: Кадр из шоу "Голос" Кадр из шоу "Голос"

Караулов рассказал, что тяжело переживает смерть артиста, ведь с ним он дружил на протяжении долгих лет. При этом журналист считает, что Градского сгубил "Голос", в котором он сам согласился принять участие.

72-летний артист перенес коронавирус в сентябре, ему было тяжело двигаться. После этого он сломал ногу в нескольких местах, его состояние ухудшилось. При этом он все равно согласился стать наставником в десятом сезоне проекта.

«"Голос" — проект, который дал ему все, а в итоге забрал у него жизнь. В последнем "Голосе" Саша не мог обидеть Костю Эрнста и поехал в "Останкино" на кровати», — заявил Караулов.