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1 час назад

Друг Градского рассказал, что его сгубил "Голос"

Журналист Андрей Караулов рассказал на своем Youtube-канале о том, что участие в десятом сезоне "Голоса" стало для Градского "роковой ошибкой". Он опубликовал ролик в память о композиторе.

Друг Градского рассказал, что его сгубил "Голос"
Фото: Кадр из шоу "Голос"Кадр из шоу "Голос"

Караулов рассказал, что тяжело переживает смерть артиста, ведь с ним он дружил на протяжении долгих лет. При этом журналист считает, что Градского сгубил "Голос", в котором он сам согласился принять участие.

72-летний артист перенес коронавирус в сентябре, ему было тяжело двигаться. После этого он сломал ногу в нескольких местах, его состояние ухудшилось. При этом он все равно согласился стать наставником в десятом сезоне проекта.

«"Голос" — проект, который дал ему все, а в итоге забрал у него жизнь. В последнем "Голосе" Саша не мог обидеть Костю Эрнста и поехал в "Останкино" на кровати», — заявил Караулов.

Также он рассказал, что когда Графскому стало плохо, он не позволял вызывать врачей. Уже когда было совсем тяжело, его сиделка позвонила в скорую помощь. Шоу "Голос" было одним из самых ярких проектов с участием Александра Градского. Пелагея высказалась о судьбе шоу «Голос» после смерти Градского.

Люди,Андрей Караулов,Александр Градский,
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