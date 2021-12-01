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1 час назад

Кто похоронен на Луне

В 1997 году ушел из жизни основоположник астрогеологии Юджин Шумейкер. 18 июля американский ученый попал в аварию во время командировки в северную часть Австралии, когда он вместе со своей женой Каролин возвращался в гостиницу после изучения потенциальных ударных кратеров. В январе 1998 года останки Шумейкера были доставлены на Луну. "Рамблер" расскажет подробнее о жизни ученого, и почему он был похоронен именно на Луне.

Кто похоронен на Луне
Фото: wikimedia.orgwikimedia.org

С самого детства Юджин мечтал стать космонавтом, однако ему диагностировали болезнь Аддисона, которая не позволяет надпочечникам вырабатывать достаточное количество гормонов и может привести к обезвоживанию организма, лихорадке и спутанности сознания. По словам супруги Шумейкера, больше всего на свете он хотел отправиться на Луну.

Несмотря на болезнь, Юджин все же решил так или иначе связать свою жизнь с космосом. Вместе со своей женой они изучал астероиды и кратеры, а также организовали программу наблюдений в Паломарской обсерватории в Калифорнии. Там же они и сделали открытие, когда наблюдали, как комета Шумейкер-Леви-9 врезалась в Юпитер. Юджин также участвовал в миссии "Аполлон-11", помогая в обучении ряда астронавтов.

После смерти Шумейкера его бывшая ученица и близкий друг планетолог и сотрудница NASA Кэролайн Порко решила осуществить мечту ученого побывать на Луне. Так Юджин и стал первым и единственным человеком, чьи останки были доставлены на Луну в январе 1998 года американской межпланетной станцией Lunar Prospector. Капсула упала в один из любимых лунных кратеров Шумейкера и погрузилась в его пепел.

Люди,NASA,
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