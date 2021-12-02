Россияне назвали самые желанные подарки на Новый год

Россияне назвали самые желанные подарки, которые они хотели бы получить на Новый год от Деда Мороза, если бы у них была такая возможность. Итоги опроса появились на сайте исследовательского холдинга Romir.

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Большинство жителей России (64 процента) отметили, что попросили бы на Новый год здоровья для себя и своих близких, в то время как остальные 36 процентов отдали предпочтение другим желаниям. Например, 7 процентов россиян загадали счастье, а 5 процентов хотели бы отправиться в путешествие. 3 процента пожелали провести Новый год в кругу семьи и еще 3 процента — завести ребенка. Кроме того, в 2022 году 2 процента россиян мечтают встретить настоящую любовь, а еще 2 процента — выйти замуж или жениться.

Среди материальных подарков 6 процентов опрошенных выбрали увеличенный заработок. Исследователи подчеркнули, что этот вариант стал наиболее популярным среди молодежи — за него проголосовали 12 процентов респондентов в возрасте от 18 до 25 лет. 5 процентов респондентов пожелали получить новую квартиру или дом, и 2 процента — автомобиль.

Также отмечается, что молодежь от 18 до 25 лет чаще выбирала материальные подарки, в то время как люди в возрасте от 36 до 45 лет мечтают о нематериальных ценностях.