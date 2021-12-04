Почему вы бы ни за что не захотели встречаться с Есениным

Быть музой поэта приятно и льстит, но далеко не всегда поэты становятся достойными мужьям. Это скорее исключение из правил. "Рамблер" расскажет, почему вы ни за что не захотели бы встречаться с Есениным сейчас.

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Не так красив, как кажется

Есенин был харизматичным и не стеснялся своего крестьянского прошлого, однако не каждой женщине он бы пришелся по вкусу. Во-первых, Есенин был невысокого роста – всего 168 сантиметров. Во-вторых, он говорил с заметным рязанским «акцентом» — мягко произносил букву «г» и слегка «окал». Не будем забывать и о том, что Есенин везде пил и дебоширил.

Плохой кавалер

Свою первую жену Анну Изряднову он бросил сразу после рождения сына, так как та потеряла свою красоту и пылкость. Зинаиду Райх и Айседору Дункан поэт бил, чего не стеснялся. От Софьи Толстой сбежал, потому что брак был по расчету. А Галина Бениславская и вовсе покончила с собой на могиле Есенина. Сейчас бы Есенина назвали абьюзером, но в прошлом он казался завидным женихом.

Фобии и мании