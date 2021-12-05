Умер продюсер Марк Рудинштейн

Умер создатель фестиваля "Кинотавр" Марк Рудинштейн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в его окружении.
Продюсеру было 75 лет.
"Марк умер час назад в больнице на Таганке", — сказал собеседник агентства.
Информацию подтвердила РИА Новости жена Марка Рудинштейна Наталья.
Создателя "Кинотавра" госпитализировали 16 ноября. По информации СМИ, у Рудинштейна был сердечный приступ. Он находился в предкоматозном состоянии.
Марк Рудинштейн — советский и российский продюсер, актер, основатель фестиваля "Кинотавр", которым он руководил на протяжении 15 лет. Он родился в 1946 году в Одессе. Снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов, среди которых — "Приходи на меня посмотреть", "Завтра будет завтра", "Вольф Мессинг: видевший сквозь время", мелодрама "Московская сага" и другие.
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