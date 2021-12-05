Умер продюсер Марк Рудинштейн

Умер создатель фестиваля "Кинотавр" Марк Рудинштейн . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в его окружении.

Марк Рудинштейн — советский и российский продюсер, актер, основатель фестиваля "Кинотавр", которым он руководил на протяжении 15 лет. Он родился в 1946 году в Одессе. Снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов, среди которых — "Приходи на меня посмотреть", "Завтра будет завтра", "Вольф Мессинг: видевший сквозь время", мелодрама "Московская сага" и другие.