Принц Уильям пришел в ярость из-за снимка Кейт Миддлтон

Британский принц Уильям рассердился на фотографов, запечатлевших его супругу Кейт Миддлтон в общественном транспорте, пишет Daily Express.

Фото: Globallookpress.com Globallookpress.com

Снимок был сделан еще 15 лет назад. В то время будущая супруга члена королевской семьи пользовалась общественным транспортом, а папарацци следили за ней везде, в том числе на дороге. Королевский эксперт Ричард Палмер (Richard Palmer) уточнил, что ее сфотографировали в лондонском автобусе, едущем по Кингс-роуд (Kings Road), в тот день Миддлтон направлялась на собеседование.

«Уильям забеспокоился, что его девушку преследуют точно так же, как и его мать. И мы все знаем, к чему это привело», — объяснила причину беспокойства принца профессор Сюзанна Липскомб (Suzannah Lipscomb).

«Опасность заключалась в том, что фотограф следил за Кейт весь день. Уильям пришел в ярость», — уточнила биограф Марсия Муди (Marcia Moody).