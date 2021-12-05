Несуществующая домохозяйка, которую боготворили миллионы

В 1940-х годах Бетти Крокер была названа второй из самых популярных женщин Америки, уступив место лишь Элеоноре Рузвельт. И это при том, что Бетти никогда не существовало на этом свете. "Рамблер" расскажет, откуда же взялась икона для многих женщин США, как Бетти Крокер.

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С чего все началось

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В 1856 году американский конгрессмен Роберт Смит открыл мукомольное предприятие под названием Minneapolis Milling Company. Позже владельцами бизнеса стали братья Вашбурн вместе с партнером Джоном Кросби, переименовав компанию в Washburn-Crosby Company. И почти через 50 лет предприятие стало лидеров своем сегменте.

Как-то раз они запустили рекламную кампанию, которая вызвала настоящий бум: в журнале была напечатана картина, которую, как пазл, нужно было собрать. А всем, кто справится с заданием, фирма обещала в подарок подушку для булавок в форме миниатюрного мешка с мукой. Так, читатели журнала прислали порядка трех тысяч ответов. Но интереснее всего, что, помимо решения задачи, они задавали вопросы о готовке, например: "как вы печете вишневый пирог с одной корочкой?".

Сотрудники принялись отвечать на письма, используя все известные им кулинарные рецепты. Но при этом у них возник вопрос, каким именем им подписываться. Менеджер по рекламе Сэм Гэйл, в свою очередь, предложил подписывать ответы именем Бетти — звучит дружелюбно, а фамилию — Крокер — в честь Уильяма Дж.Крокера, недавно вышедшего в отставку директора компании.

Подруга и главная помощница

К 1928 году Бетти Крокер стала известна на всю Америку. Покупатели муки относились к ней как к близкой подруге и главной помощнице по дому. И женщины со всего мира обращались к ней не только за кулинарными советами, но с личными историями. Руководство компании для этих целей даже наняло отдельных сотрудников, которые могли бы мило отвечать на письма покупателей от лица Бетти.

А в 1936 году наняли художника по имени Рейс Мак-Мейн, чтобы тот написал портрет Бетти. Так, для выполнения работы он соединил отдельные черты служащих на фирме женщин и создал образ домохозяйки лет пятидесяти и добрым, заботливым выражением лица. Позже были еще художники, которые раз за разом меняли изображение, и в конечном итоге у Бетти Крокер за время существования было семь портретов. Единственное, что было неизменно в имидже — красный жакет — торговая марка фирмы.

Помимо этого в компании появилась женщина, которая стала голосом Бетти. Она выходила в эфир радиошколы кулинарного искусства Бетти Крокер, где делилась секретами вкусных блюд.

Так, несуществующую женщину и полюбили и боготворили домохозяйки со всей Америки и даже за ее пределами. В разгар популярности она получила 4000-5000 писем в день