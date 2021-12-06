За что популярный советский дуэт выгнали со сцены

Без их песен не обходился в 1970-х ни один новогодний "Огонек", главные шлягеры дуэта ("Алеша", "Соловьи" и др.) знала наизусть вся страна, ни у кого не было сомнений в блестящем продолжении карьеры исполнителей. Но все рухнуло в одночасье: Алла Иошпе и Стахан Рахимов были вычеркнуты из музыкальной жизни и забыты на долгие годы. За что участников популярного дуэта объявили врагами родины, читайте в материале "Рамблера".

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Впервые Алла и Стахан встретились в 1960 году на конкурсе в Москве. Молодые исполнители разделили на двоих первое место. Но судьбой им было уготовано делить не только победу в конкурсе, но и жизнь. Несмотря на то, что на момент встречи у обоих были семьи с маленькими детьми, Алла и Стахан приняли решение развестись со своими спутниками и начать новую жизнь вдвоем. И больше не расставались никогда: ни на сцене, ни в жизни.

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Выступать вместе дуэт Иошпе и Рахимова начал в 1963 году, а к началу 1970-х годов по популярности они не уступали таким глыбам эстрады, как Иосиф Кобзон и Муслим Магомаев. Алла и Стахан объездили с концертами весь Советский Союз, исполняли свои песни и за границей, поклонники их обожали. Но внезапно знаменитые на всю страну исполнители вдруг исчезли со сцены и с экранов, превратившись во врагов родины.

Виной тому была болезнь Аллы Иошпе. Еще в детстве певица поранила ногу, начался сепсис и конечность хотели ампутировать. К счастью этого удалось избежать, но всю жизнь Иошпе мучилась от сильных болей. В какой-то момент проблемы со здоровьем обострились, необходима была сложная операция, которую Алле могли сделать в Израиле или Нью-Йорке. Но выехать за границу на лечение супругам не позволили, заявив, что музыканты подрывают авторитет советской медицины. Певице настоятельно рекомендовали проходить лечение у отечественных врачей.

Иошпе и Рахимов честно обошли многих светил медицины, но никто из них так и не взялся помочь певице. Тогда супруги решили подать прошение на выезд в Израиль на постоянное место жительства. Разумеется, им было отказано. Более того, Аллу и Стахана объявили врагами родины, лишили всех полученных ранее званий, уничтожили пластинки с их песнями, записи на радио, запретили появляться на телевидении и выступать на сцене. Дуэт просто решили стереть из истории советской эстрады. И цель была бы достигнута, если бы некоторым сотрудникам радио и телевидения не удалось сохранить некоторые архивы выступлений Иошпе и Рахимова. Да и у поклонников музыкантов остались в домашних коллекциях пластинки с записями песен.

Но факт остается фактом: Аллу и Стахана вычеркнули из музыкальной жизни страны. Причем Рахимову несколько раз предлагали развестись с "ненадежной" женой и продолжить сольную карьеру, но, разумеется, Стахан отказался. Они вместе прошли через все невзгоды и лишения, отсутствие работы и клевету.

Только во время Перестройки дуэту позволили вернуться на сцену и начать гастролировать. Правда, с оговоркой, что рекламировать и делать афиши концертов они не имеют права. Из-за отсутствия информации на выступления зрители почти не приходили. Артистам объявили, что их песни больше не хотят слушать.

Избавиться от "звания" врагов родины Иошпе и Рахимову помог Иосиф Кобзон: знаменитый певец в 1989 году вступился за пару. Дуэту, наконец, разрешили официально вернуться на сцену. Алла и Стахан вновь начали выступать не только на родине, но и за рубежом. Конечно, былой популярности у дуэта уже не было: сказалось десятилетние отсутствие музыкантов на эстраде. В 2002 году Иошпе и Рахимову было присвоено звание народных артистов России.