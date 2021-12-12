Почему Патриция Гуччи на самом деле убила своего мужа

Семья Маурицио Гуччи жестко раскритиковала премьеру «Дом Gucci». Картина рассказывает историю владельца знаменитого модного дома и его убийство, заказчиком которого была его жена Патриция. «[Патриция Реджани] в фильмах и заявлениях актеров изображается жертвой, пытающейся выжить в мужской шовинистической корпоративной культуре. Это далеко от истины», — говорится в открытом письме семьи.

Фото: Кадр из фильма «Дом Gucci» Кадр из фильма «Дом Gucci»

Про Патрицию Гуччи (в девичестве Реджани) ходило много слухов. Для одних она была жесткой карьеристкой, готовой пройти по головам до вершины, тусовщицей, которая являлась на совещания в коктейльных платьях и пышных шубах. Для других — девочка из бедной семьи, которая знала себе цену и шел к цели. Для всех она была не парой скромному и умному Маурицио. Какими были их отношения на самом деле?

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Ромео и Джульетта модного мира

Маурицио Гуччи и Патриция Реджани познакомились на вечеринке в Милане в ноябре 1970 года. Гуччи было 22 года. Парень был одним из завидных холостяков Италии и наследником модного дома, который основал его дед.

Пара начала встречаться, несмотря на протесты сечи Гуччи, которые считали Патрицию охотницей за легкой наживой. Маурицио поссорился с отцом Родольфо, который считал, что Патриция любила не сына, а его деньги. Гуччи грозился лишить сына наследства, и Маурицио ушел из семьи. Сын и отец не разговаривали годами.

28 октября 1972 года Маурицио и Патриция поженились, несмотря на то, что его отец требовал приостановить свадьбу даже на церемонии.

В 1983 году Маурицио и Родольфо помирились, и сын получил в наследство контрольный пакет акций. Отец также стал общаться с Патрицией, предупреждая невестку об опасной власти денег.

«Как только он получит деньги и власть, он изменится. Вы обнаружите, что замужем за другим мужчиной».

Кадр из фильма «Дом Gucci»

Начало конца

Так и оказалось: Патриция вспоминает, что муж перестал появляться дома и рассказывать о делах компании жене.

«Мы стали холодными и бесстрастными друг к другу», — писала впоследствии Гуччи.

В мае 1985 года Маурицио собрал чемодан и сказал, что уезжает на несколько дней во Флоренцию. Через несколько дней общий друг сообщил Патриции, что Маурицио не вернется и разведется с ней, однако общие мероприятия пара должна посещать вместе. Гуччи объяснил поступок тем, что никогда не был свободным: сначала его контролировал отец, потом жена.

В 1993 году Маурицио начал встречаться с писательницей Паолой Франчи. В 1994 году Патриция официально развелась с Гуччи.

Кадр из фильма «Дом Gucci»

Блюдо, которое подали холодным

27 марта 1995 года Маурицио Гуччи был убит на красных гранитных ступенях своего офиса в Милане. Киллер трижды выстрелил в спину, один раз в висок и сбежал от полиции.

Бывшая жена Гуччи, по рассказам знакомых, совершенно открыто рассказывала о том, как она планировала его кончину.

«Если это последнее, что я сделаю, я хочу видеть его мертвым», — сказала она своей экономке. «Почему бы тебе не спросить своего парня — может, он может найти кого-то и мне помочь?».

На его похоронах Патриция сообщила собравшимся репортерам:

«На человеческом уровне мне очень жаль. На личном уровне я не могу сказать то же самое».

В 1997 году полиция узнала через анонимный звонок о том, что какой-то парень хвастался тем, что убил Гуччи, и помог его вдове. По его словам, женщина заплатила за покушение 375 000 долларов.

«Стоило каждой лиры», — хвасталась она в 2016 году.

Когда Патрицию арестовали, женщина надела норковую шубу в полный рост и украшения с бриллиантами. Патриция считала, что получила недостаточно после развода: несколько квартир, выплаты и наличные в конце месяца.

«Он дал мне кости, чтобы ему не пришлось отдавать мне курицу», — сетовала она.

Кадр из фильма «Дом Gucci»

Конец сказки

3 ноября 1998 года Патриция и ее сообщники были признаны виновными и приговорены к 29 годам лишения свободы. В 2011 году ей предложили условно-досрочное освобождение, предложив отработать срок, но она решила остаться в тюрьме.

«Я никогда в жизни не работала и определенно не собираюсь начинать сейчас».