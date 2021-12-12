Почему Патриция Гуччи на самом деле убила своего мужа

Семья Маурицио Гуччи жестко раскритиковала премьеру «Дом Gucci». Картина рассказывает историю владельца знаменитого модного дома и его убийство, заказчиком которого была его жена Патриция. «[Патриция Реджани] в фильмах и заявлениях актеров изображается жертвой, пытающейся выжить в мужской шовинистической корпоративной культуре. Это далеко от истины», — говорится в открытом письме семьи.
Про Патрицию Гуччи (в девичестве Реджани) ходило много слухов. Для одних она была жесткой карьеристкой, готовой пройти по головам до вершины, тусовщицей, которая являлась на совещания в коктейльных платьях и пышных шубах. Для других — девочка из бедной семьи, которая знала себе цену и шел к цели. Для всех она была не парой скромному и умному Маурицио. Какими были их отношения на самом деле?
Маурицио Гуччи и Патриция Реджани познакомились на вечеринке в Милане в ноябре 1970 года. Гуччи было 22 года. Парень был одним из завидных холостяков Италии и наследником модного дома, который основал его дед.
Пара начала встречаться, несмотря на протесты сечи Гуччи, которые считали Патрицию охотницей за легкой наживой. Маурицио поссорился с отцом Родольфо, который считал, что Патриция любила не сына, а его деньги. Гуччи грозился лишить сына наследства, и Маурицио ушел из семьи. Сын и отец не разговаривали годами.
28 октября 1972 года Маурицио и Патриция поженились, несмотря на то, что его отец требовал приостановить свадьбу даже на церемонии.
В 1983 году Маурицио и Родольфо помирились, и сын получил в наследство контрольный пакет акций. Отец также стал общаться с Патрицией, предупреждая невестку об опасной власти денег.
«Как только он получит деньги и власть, он изменится. Вы обнаружите, что замужем за другим мужчиной».
Так и оказалось: Патриция вспоминает, что муж перестал появляться дома и рассказывать о делах компании жене.
«Мы стали холодными и бесстрастными друг к другу», — писала впоследствии Гуччи.
В мае 1985 года Маурицио собрал чемодан и сказал, что уезжает на несколько дней во Флоренцию. Через несколько дней общий друг сообщил Патриции, что Маурицио не вернется и разведется с ней, однако общие мероприятия пара должна посещать вместе. Гуччи объяснил поступок тем, что никогда не был свободным: сначала его контролировал отец, потом жена.
В 1993 году Маурицио начал встречаться с писательницей Паолой Франчи. В 1994 году Патриция официально развелась с Гуччи.
27 марта 1995 года Маурицио Гуччи был убит на красных гранитных ступенях своего офиса в Милане. Киллер трижды выстрелил в спину, один раз в висок и сбежал от полиции.
Бывшая жена Гуччи, по рассказам знакомых, совершенно открыто рассказывала о том, как она планировала его кончину.
«Если это последнее, что я сделаю, я хочу видеть его мертвым», — сказала она своей экономке. «Почему бы тебе не спросить своего парня — может, он может найти кого-то и мне помочь?».
На его похоронах Патриция сообщила собравшимся репортерам:
«На человеческом уровне мне очень жаль. На личном уровне я не могу сказать то же самое».
В 1997 году полиция узнала через анонимный звонок о том, что какой-то парень хвастался тем, что убил Гуччи, и помог его вдове. По его словам, женщина заплатила за покушение 375 000 долларов.
«Стоило каждой лиры», — хвасталась она в 2016 году.
Когда Патрицию арестовали, женщина надела норковую шубу в полный рост и украшения с бриллиантами. Патриция считала, что получила недостаточно после развода: несколько квартир, выплаты и наличные в конце месяца.
«Он дал мне кости, чтобы ему не пришлось отдавать мне курицу», — сетовала она.
3 ноября 1998 года Патриция и ее сообщники были признаны виновными и приговорены к 29 годам лишения свободы. В 2011 году ей предложили условно-досрочное освобождение, предложив отработать срок, но она решила остаться в тюрьме.
«Я никогда в жизни не работала и определенно не собираюсь начинать сейчас».
Патрицию освободили в 2016 году. Первым делом женщина отправилась за покупками с живым попугаем на плече.